Eine Verhandlung wegen Körperverletzung am Amtsgericht Stockach endete jüngst mit einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro. An einem Abend im März soll der Angeklagte in Bodman-Ludwigshafen einen Hundebesitzer am Hals gewürgt haben. Er hatte ihn verdächtigt, Hundekot in seine Mülltonne geworfen zu haben. Bei dem Vorfall soll der Täter laut der Anklageschrift betrunken gewesen sein.

„Ständig wurde bei mir zuhause fremdes Hundekot entsorgt, das geht nicht. Ich habe ihn mehrmals gewarnt, doch es half nichts“, sagte der bereits vorbestrafte Angeklagte zu den Vorwürfen. Geschlagen habe er niemanden. „Ich habe überhaupt nichts getan.“ Ihm zufolge sei das Gegenteil geschehen. „Wir haben gestritten. Er hat mich gegen das Bein getreten und mich gebissen. Ich habe ihn nur zurückgeschoben, um mich zu schützen“, schilderte der Mann. Danach sei er zurück in seine Wohnung gegangen.

Opfer setzt sich für Angeklagten ein

Das 42-jährige Opfer dagegen berichtete anderes. Er wohnte damals in der Nachbarschaft. Den Kot seiner Hunde habe er nicht beim Angeklagten entsorgt. „Ich habe ihn auch nicht gebissen. Nach dem Angriff auf mich mied ich den Weg an seinem Haus vorbei eine Zeit lang.“ Trotzdem nahm er den Angeklagten in Schutz. „Er stand unter Alkohol, das spielte eine Rolle. Eigentlich ist er ein netter Mensch und nicht gewalttätig. Ich verstand sein Problem“, sagte der Geschädigte. Der Vorfall sei unglücklich gewesen und „es hat halt mich getroffen“. Zunächst hatte der 42-Jährige Strafantrag wegen Körperverletzung gestellt. Diesen zog er während der Verhandlung am Amtsgericht zurück.

Weil Richterin Julia Elsner die Schuld des Angeklagten dennoch als erwiesen ansah, verhängte sie eine Geldstrafe von 250 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Aufgrund seiner finanziellen Situation muss er fünf Monate lang je 50 Euro zahlen. Das Opfer ist mittlerweile weggezogen. Auch deshalb ließ Elsner Milde walten. Schließlich wohnen die beiden nun nicht mehr in derselben Gegend und haben somit keine Berührungspunkte mehr.