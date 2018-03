Stockach Vereine und Betriebe wappnen sich für noch mehr Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU fordert Betriebe und Vereine, denn sie müssen bis 25. Mai all ihre Prozesse auf Datenschutz prüfen. Stockacher Betroffene sprechen von einigen offenen Fragen, zeigen aber auch Tatendrang.

Datenschutz ist ein großes, aber schwer zu fassendes Thema. Das erleben derzeit auch Betriebe und Vereine aus Stockach, die sich im Zuge der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) damit befassen müssen. Zwei Monate haben sie noch Zeit, um zu klären, wie Daten erhoben, verarbeitet und gelöscht werden. Dann können Nutzer Auskunft verlangen, bei Missachtung drohen hohe Bußgelder. Reaktionen aus Stockach zeugen von noch einigen offenen Fragen und Tatendrang.

Lorenzo Patone von der TG Stockach sieht mit der DSGVO viel Arbeit für die Ehrenamtlichen: "Man muss sich unheimlich einlesen." Die Verordnung fasst elf Kapitel mit 99 Artikeln. Der Vorsitzende wird für einen ersten Überblick am Montag, 16. April, einen kostenlosen Vortrag an der Volkshochschule Stockach besuchen. Dafür haben sich bereits 50 Teilnehmer angemeldet, wie Dorothee Jacobs-Krahnen von der VHS bestätigt. Vielen werde das Thema erst jetzt bewusst. Doch auch im Herbst soll es Veranstaltungen dazu geben. Für die TG Stockach ist der Vortrag ein Startschuss, danach will der Vorstand die nächsten Schritte klären. Dabei hat der Verein bereits am Thema gearbeitet: Bei einer Beitrittserklärung müssen Neumitglieder nun bewusst ankreuzen, dass Bilder veröffentlicht werden dürfen. 2017 wurde die Webseite umgestaltet. Patone betont, dass Datenschutz eines von vielen Themen für einen Verein ist. Ihn ärgere es, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird, denn die Nutzung etwa von Facebook werde häufig nicht hinterfragt.

Betroffene werden auch von Verbänden über die Verordnung informiert, so auch das Narrengericht. Laut Narrenrichter Jürgen Koterzyna werden die Narren nun verstärkt Einverständniserklärungen einholen, dass Mitglieder genannt und gezeigt werden dürfen. Mailadressen sollen zunehmend personenneutral gestaltet werden. Doch vereinsinterne Daten würden ohnehin nicht weitergegeben. Siegfried Endres spricht für die Interessensgemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe: "Wir sind gerade dabei, uns zu informieren." Konkrete Maßnahmen gebe es noch nicht, doch beim nächsten Unternehmertreffen wolle man auch über die DSGVO sprechen. Sein ehrlicher Eindruck: "Das schiebt jeder vor sich her", weil es so viel zu beachten gebe.

Während die Stadt sich noch um einen Datenschutzbeauftragten bemüht, haben einige Betriebe bereits jemanden ernannt. Die DSGVO bedeutet aber auch hier viel Arbeit, wie etwa die Stadtwerke Stockach mitteilen: "Eine Arbeitsgruppe hat bereits themenbezogene Schulungen absolviert", außerdem habe man sich fachkundige Unterstützung geholt. Beim Krankenhaus ist Buchhalter Markus Buhl seit 2012 auch für den Datenschutz zuständig. Und der sei überall relevant und präsent, das beginne mit der Versichertenkarte und Datenübermittlung an die Krankenkasse. "Die wollen es viel ausführlicher", beschreibt er die Änderungen. Er wird die nächsten Wochen gut beschäftigt sein: "Wir haben viel getan, aber werden auch noch viel tun müssen."