Stockach Vereine ächzen unter Bürokratie und wünschen sich hauptamtliche Hilfe

Das Ehrenamt ist immer weniger attraktiv, doch die bürokratische Last wird stets größer – ein Dilemma, in dem viele Vereine stecken. Der Stadtsportverbund Stockach denkt jetzt erneut über hauptamtliche Hilfe nach. Knackpunkt ist allerdings die Finanzierung.

Sobald jemand zurücktritt, herrscht gähnende Leere. Mit diesen Worten beschreibt Frank Karotsch vom Stadtsportverband eine Notlage, in der sich viele Vereine sehen. Die Belastung nimmt zu, doch die Bereitschaft der Menschen zum ehrenamtlichen Engagement nehme stetig ab. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bedeutete viel Arbeit und war einmal mehr ein Warnsignal, sagt Karotsch: "In den nächsten Jahren ist das so nicht mehr stemmbar." Er spricht sich für einen hauptamtlichen Vereinsvertreter aus: "Die Verwaltungsarbeit ist ein so großer Ballon geworden, dass niemand ihn mehr stemmen möchte."

Bei der Diskussion um professionelle Hilfe für Vereine geht besonders um zwei Posten – Vorsitzenden und Kassierer. "Der Kassierer muss ja schon Steuerberater sein", sagt Karotsch. Jeder Cent müsse stimmen. Allein einen Steuerberater zu beschäftigen, um diese Last zu nehmen, sei aber nicht die Lösung, sagt Wolf-Dieter Karle. Karle ist ebenfalls im Stadtsportverband und seit über 40 Jahren im Vereinswesen. Ein Steuerberater koste ungleich mehr als ein hauptamtlicher Vereinsvertreter und würde nur einen Teil der Anforderungen abdecken. Karle sieht dringend Handlungsbedarf – nicht nur wegen mangelnden Engagements. Als Vorsitzender oder Kassierer hafte man persönlich für Schäden und die Vorschriften würden immer umfangreicher. "Das möchte ich niemandem zumuten", sagt Karle. "Es gibt nicht umsonst den Studiengang Sportmanagement – solche Menschen gehören an solche Stellen und die muss man sich leisten."

Der Stadtsportverband könnte sich folgende Finanzierung vorstellen: Die Kosten übernehmen je zu ein Drittel die Stadt, der Verein und die Mitglieder über ihre Beiträge. Problem dabei könnte sein, das den Mitarbeitern zu vermitteln, wie Karotsch und Karle gleichermaßen schildern: Beim Fitnessstudio hinterfrage kaum jemand die monatliche Gebühr, beim Verein sei das anders. Über Kosten eines hauptamtlichen Vereinsvertreters möchte Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz dagegen nicht sprechen. Um Haupt- und Ehrenamt nicht zu vermischen und dadurch eine Diskussion über hauptamtliche Vereine zu riskieren, befürwortet er eine andere Form der Unterstützung: „Wir wollen an den Fragestellungen helfen, die inzwischen durch Rechtsveränderungen schwierig geworden sind.“

Stolz denkt dabei an Kurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, wie sie bereits unter dem Titel "Fit im Ehrenamt" stattfinden. Die Hälfte der Kosten dafür übernehme laut Stolz die Stadt, das wolle sie auch weiterhin. So könne man den Vereinen besser zu der nötigen Kompetenz verhelfen, um die Aufgaben selbst zu bewältigen. „Wir müssen wissen, wo der Schuh drückt“, begründet Stolz. Vereine sollen aktiv mitteilen, welche Themen sie beschäftigen, dann könne man auch entsprechend Referenten suchen. Über die Idee hauptamtlicher Unterstützung sagt der Bürgermeister: „Bei 120 Vereinen könnte ein städtischer Mitarbeiter das auch nicht leisten." Allein Fortbildungen lösen laut Wolf-Dieter Karle aber das Problem nicht, denn auch für VHS-Kurse brauche es ehrenamtliche Teilnehmer.

Vereine fürchten die Kosten

Dass Hilfe nötig ist, bestätigt auf SÜDKURIER-Nachfrage beinahe jeder angesprochene Vereinsvertreter. Doch besonders die Kosten sind ein Knackpunkt: Gerade kleinere Vereine mit wenig Geld könnten je nach Kostenmodell untergehen, sagt etwa Dietmar Ehrlich vom Karate-Dojo. Er befürchtet auch, dass die Einarbeitung viel Zeit kosten könne. Thomas Mayer ist Vorsitzender der Yetis und sagt, sie hätten erst neulich im Zuge der DSGVO über hauptamtliche Unterstützung diskutiert. "Denn es sind tausend Kleinigkeiten, die eine Vorstandschaft leisten muss." Aber Mayer kann sich finanziell wenig mehr vorstellen als einen symbolischen Beitrag: "Es ist so schon eine Herausforderung, als Verein finanziell zu bestehen." Die Stadt profitiere von attraktiveren Vereinen. Stefan Tresp vom TV Jahn Zizenhausen dagegen hält es für möglich: "Mehrere Vereine könnten sich zusammentun, dann wäre es auch finanziell zu stemmen." Etwa beim Kassierer seien nur rechtliche Voraussetzungen beachten, die fast unabhängig von einem Verein seien. Kurzfristig seien auch andere Lösungen denkbar, schildern Vereinsvertreter: "Die Hürde könnte geringer sein, wenn die Funktion eindeutig beschrieben ist und nur befristet besetzt werden müsste", sagt Tresp weiter. Und Jürgen Kempter von den Naturfreunden Stockach berichtet, dass sie das Amt des Kassierers schon einmal doppelt besetzt hätten, um die Belastung zu verteilen.

"Wir können und wollen da nichts vorgeben", erwidert Karotsch. Ein hauptamtlicher Profi sei als Entlastung gedacht, um das Ehrenamt attraktiver zu machen und wieder Zeit zu finden für den Kern des Vereins. "Man muss sich die Frage stellen lassen, was der Anreiz ist, wenn jemand Kassierer machen soll", sagt Karotsch. Für ihn könne hauptamtliche Hilfe ein solcher Anreiz sein. Einen Arbeitsplatz für diesen Profi können sich Karotsch und Karle bereits vorstellen: Auf dem Osterholz-Gelände sei eine Geschäftsstelle für Vereine vorstellbar. "Das wäre mein Wunsch, dass das in zehn Jahren ein Ort ist, wo Sport und Vereine zusammen laufen."