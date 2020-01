Landwirtschaftliche Themen erfahren in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit wie noch nie. Die Gesellschaft diskutiert über Pflanzen- und Umweltschutz, Biodiversität und Nachhaltigkeit. Viele Fragen sind offen und die Landwirte haben erkannt, wie wichtig Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist. Sie wollen den Menschen vermitteln, wie Landwirtschaft funktioniert, wie sie arbeiten und warum sie es genau auf diese Weise tun. Der Verein Lernort Bauernhof Bodensee setzt mit der Wissensvermittlung bei den jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft, den Kindern, an. Er bietet aber auch Fortbildungen für Erwachsene.

Im Verein Lernort Bauernhof Bodensee haben sich Betriebe aus dem Landkreis Konstanz und dem Bodenseekreis zusammengeschlossen. Sie öffnen ihre Türen für Schulen, Kindergärten und Gruppen, um Wissen rund um die Landwirtschaft und eine gesunde Ernährung zu vermitteln. Dafür haben sich die Bäuerinnen und Bauern in Fortbildungen qualifiziert.

Vorstand und Aktivitäten von Lernort Bauernhof Lernort Bauernhof Bodensee hat aktuell 53 Mitgliedsbetriebe. Der Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Antonia Kitt, ihrer Stellvertreterin Heidi Schlatter, den Beisitzerinnen Ingrid Frick und Brigitte Bussmann – sie wurden in der Mitgliederversammlung für weitere drei Jahre gewählt – und der Geschäftsführerin Hildegard Schwarz, Kassenführerin Carina Herth-Seuffert, den übrigen Beisitzenden Martina Auer, Christine Lippner und Hubert Störkle. 2019 fanden 231 Hofbesuche von Kindergärten und Schulklassen, Bildungskooperationen und im Rahmen von Sommerferienprogrammen statt. Es gab vier Jahresprojekte mit mindestens zehn Hofbesuchen, zwei Bildungspartnerschaften (Franz-Sales-Wocheler Schule – Obsthof Kitt und BSZ Radolfzell – Lernort Bauernhof Bodensee) und die Zusammenarbeit mit Beki-Fachfrauen (Bewusste Kinderernährung) und Kindertagesstätten auf deren Weg zum Beki-Zertifikat. Der Lernort Bauernhof bietet auch Hofbesuche und Fortbildungen für Erwachsene und pädagogische Fachkräfte an. (wig)

Die Vereinsvorsitzende Antonia Kitt sagte bei der Mitgliederversammlung, es sei wichtig, über reine Faktenvermittlung hinaus die Herzen der Besucher zu erobern. „Wir müssen die Leute emotional packen und für die Landwirtschaft begeistern.“ Der Lernort Bauernhof könne ein Instrument dafür sein, ein Kommunikationskanal zwischen Verbrauchern und Erzeugern. Auch die Landwirte müssten voneinander lernen und fachlich im Austausch bleiben.

Antonia Kitt: „Polarität zwischen konventionell und bio überwinden“

Dass ein Keil zwischen konventionelle und biologische Landwirtschaft getrieben wird, könne nicht der Weg sein. „Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen“, forderte Antonia Kitt. Jeder einzelne Betrieb, der es schaffe, sich dem Strukturwandel entgegenzustellen, verdiene Respekt und Solidarität. Die Polarität zwischen konventionell und bio müsse überwunden werden, sie behindere die Innovation erheblich. Der Lernort Bauernhof könne die neuen Wege der Landwirtschaft begleiten.

Hierzu berichtete die Geschäftsführerin des Vereins, Hildegard Schwarz, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Hofbesuche, Bildungskooperationen und -partnerschaften profitieren.

Ann-Kathrin Behr (Mitte) vom Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg überreicht Ria Erhardt aus Kressbronn (rechts) und Nadine König vom Hardthof in Stockach-Windegg ihre Hofschilder. Nadine Fuchs aus Riedheim und Rebecca Zolg aus Bietingen erhalten ihre Hofschilder zu einem späteren Zeitpunkt. | Bild: Claudia Ladwig

Hermann Gabele, Leiter des Landwirtschaftsamts Bodenseekreis, brach eine Lanze für die Bauern. Das Volksbegehren habe sie verunsichert und Zukunftsängste geschürt. Der Artenrückgang sei unstrittig, aber die Landwirte bemühten sich, Gutes zu tun. Blühflächen sorgten beispielsweise für stark erhöhte Insektenzahlen. Er verwies als Anregung auf die Schweiz, die eine hohe Agrarförderung anbietet. Und er machte den Anwesenden Mut: „Fassen Sie die Situation auch als Chance auf. Die Landwirtschaft steht im Fokus, die Menschen haben Interesse. Das gilt es zu nutzen, um unsere Botschaft rüberbringen.“

Andreas Deyer: „Landwirtschaft soll Teil der Bildung werden“

Auch Andreas Deyer vom BLHV ging auf die bewegten Zeiten ein. Ihm habe das Volksbegehren deutlich gemacht, dass die Bevölkerung in manchen Themen ganz weit weg von der Landwirtschaft sei. „Wir müssen viel mehr erzählen, was wir machen, das geht in der Schule los.“ Landwirtschaft müsse wieder fester Bestandteil der Bildung werden. Auch er betonte, die Bauern müssten mehr zusammenwachsen.

Er selbst habe innerhalb des Berufsstandes in den letzten Monaten mehr erfahren als zuvor, wie in anderen landwirtschaftlichen Bereichen gearbeitet werde. Große Herausforderungen stünden an, die gleichzeitig auch eine Chance seien. „Wir dürfen nicht beiseite gucken bei der Klimaveränderung, wir müssen unseren Beitrag leisten. Alle müssen mitmachen, bloß gemeinsam sind wir stark.“