von Reinhold Buhl und Stephan Freißmann

Der Paukenschlag kam zu Beginn der Versammlung, als der Vorsitzende Josef Renz, der nach zehn Jahren sein Amt niederlegte, in seiner Begrüßung gleich das Geheimnis um seinen Nachfolger lüftete: „Unser neuer Vorsitzender ist in der Stadt kein Unbekannter“, erklärte Renz und gab den Namen Hugo Lehmann bekannt.

Lehmann, ein bekannter Geschäftsmann und Gründer der Firma Lefo-Formenbau, ist auch im Stockacher Vereinsgeschehen aktiv gewesen, hat er doch bis 2009 den Musikverein für 17 Jahre als erster Vorsitzender geführt.

Abwärtstrend stoppen

Lehmann möchte zusammen mit seinem Vorstandsteam einen Abwärtstrend bezüglich der Mitgliederzahlen stoppen und diesen wenn möglich umkehren: „Es kann doch nicht sein, dass es Stockacher Geschäftsleute gibt, die wegen ein paar zu zahlender Euros nicht Mitglied bei uns sind oder werden“, betonte Lehmann in seiner bekannten direkten Art.

Er sprach damit das brennendste Problem an, mit dem der Verein zu kämpfen hat: Die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung.

Ziel: Kostenlosen Parkraum schaffen

„Die Bevölkerung weiß nicht, wofür unser Verein steht“. Dieser Satz des Beirats Max Kempter zog sich wie ein roter Faden durch die Generalversammlung des Stockacher Parkvereins, der 1998 von Jörg Pompeuse gegründet wurde.

Laut Paragraf 2 der Satzung ist der Zweck des Vereins „innerhalb der Kernstadt kostenlosen Parkraum zu schaffen. Dadurch wird verhindert, dass eine kostenpflichtige Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird.“ Die Stadt sollte für die Nichtbewirtschaftung des Parkraums vom Verein einen finanziellen Ausgleich bekommen, den der Verein über Mitgliedsbeiträge einnimmt.

Verein zahlt für kostenlose Parkzeit

Wie ist die Situation heute? Wie profitiert die Bevölkerung vom Verein Kostenloses Parken? Der bisherige Kassierer Alexander Harder erklärt: „Der Verein zahlte bisher jährlich 13 200 an die Stadtwerke.“ Gemeinsam mit der Stadt finanziere der Verein so eine halbe Stunde kostenloser Parkzeit an den aufgestellten Parkautomaten und eine ganze kostenlose Parkstunde im Parkhaus, ergänzt Siegfried Endres, zweiter Vorsitzender des Vereins.

Dieses System geriet nun laut Alexander Harder durch rückläufige Mitgliederzahlen – immer weniger Gewerbetreibende sind inzwischen Mitglied – ins Wanken, sodass mit den Stadtwerken ein neuer Vertrag ausgehandelt werden musste.

Ab 2020 nur noch 10 000 Euro

Im laufenden Jahr 2019 wurde der an die Stadtwerke zu zahlende Betrag auf 11 000 gekürzt und ab 2020 beträgt er nur noch 10 000. Eine neue Regelung, über die sich der neue Vorstand sehr freut, zumal der anwesende Vertreter der Stadtwerke, Jochen Stein darüber hinaus bekannt gab, dass es ab 1. Dezember die kostenlose Parkstunde im Parkhaus von 5:30 bis 22:00 Uhr geben werde. Bisher habe diese Regelung nur bis 19 Uhr gegolten.

Dass trotz aller Probleme der Verein auch eine Erfolgsgeschichte ist und als Blaupause für andere dienen könnte, bewies noch ein Hinweis des Noch-Vorsitzenden Josef Renz, als er von Nachfragen anderer Städte bezüglich des Stockacher Park-Modells berichtete. So habe das Jobcenter Gießen und die Geschäftsführerin des Hotels Münchner Hof in Regensburg, die beide auch mit dem Bau eines neuen Parkhauses konfrontiert würden, nachgefragt, wie dieses Problem in Stockach gelöst worden sei.