Was Susanne Lünsmann-Füllgraf von einem morgendlichen Weg zur Arbeit zu erzählen hat, hört sich besorgniserregend an. Sie sei an einem Samstag frühmorgens gegen 5 Uhr zu Fuß von ihrem Wohnort Zizenhausen zum Stockacher Bahnhof unterwegs gewesen, um zur Arbeit zu kommen. Um diese Tageszeit ist es noch einigermaßen dunkel, im ruhigen Stockach sind kaum Autos unterwegs. Auch auf öffentliche Verkehrsmittel, die sie sonst meist nutze, habe sie an einem Samstag um diese Zeit nicht zählen können.

Aus dem Nichts sei dann ein Auto aufgetaucht, habe neben ihr eine Vollbremsung gemacht und habe sie in Schrittgeschwindigkeit begleitet. Immer wenn andere Autos kamen, sei der verdächtige Wagen davongefahren, doch mehrmals zurückgekommen. Begonnen habe das auf freier Strecke zwischen Zizenhausen und Hindelwangen, sei aber auch innerhalb der Ortschaft weitergegangen.

Schließlich habe sie das verdächtige Auto abschütteln können, sagt Lünsmann-Füllgraf – durch einen Wechsel der Straßenseite und durch eine Baustelle. Doch die Situation habe ihr Angst gemacht. Und da sie im Dunkeln nicht gut sehe, habe sie das Kennzeichen des Autos nicht erkennen können. Zudem habe sie im Traum nicht daran gedacht, dass so etwas im beschaulichen Stockach passieren könnte, erzählt sie.

Diskussion im sozialen Netzwerk verläuft getrennt nach Geschlechtern

Den Vorfall habe sie bei der Polizei angezeigt, erklärt Lünsmann-Füllgraf. Und sie teilte ihr Erlebnis in einem sozialen Netzwerk, um andere zu warnen. Im Anschluss daran entspann sich dort eine lebhafte Diskussion, die viele Menschen aus dem Raum Stockach beschäftigte. Holzschnittartig wiedergegeben, lässt sich dabei eine Trennungslinie zwischen den Geschlechtern feststellen.

Denn manch eine Frau berichtete davon, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und eine ganze Reihe an Frauen habe sich in einem nicht öffentlichen Rahmen an sie gewendet und von ähnlichen Erlebnissen berichtet, sagt Lünsmann-Füllgraf. Manch ein Mann stellte sich im sozialen Netzwerk hingegen auf den Standpunkt, dass Frauen eben im Dunkeln nicht alleine auf die Straße gehen sollten. Ob es eine Alternative gibt, interessierte wenig.

Wie ist die Sache einzuschätzen? Zwischen einem dummen Scherz und übelsten Absichten sei alles denkbar, sagt Harald Karge, stellvertretender Leiter des Stockacher Polizeireviers. Dort sei im fraglichen Zeitraum kein anderer Fall ähnlicher Art angezeigt worden, sagt er. Und zum konkreten Vorfall habe es kaum Ermittlungsansätze gegeben.

Doch Karge signalisiert auch, dass die Polizei das Thema sehr ernstnehme: „Ich möchte hier in Stockach selbstverständlich kein schweres Sexualdelikt.“ Was die Beamten in der Sache genau unternehmen, darüber will er sich aber nicht in die Karten schauen lassen – schließlich soll ein möglicher Straftäter nicht gewarnt werden. In solchen Situationen helfe es, möglichst schnell in bewohntes Gebiet zu gehen, so Karge.

Rasch kommt der Ruf nach besserer Straßenbeleuchtung

Der Ruf nach einer besseren Straßenbeleuchtung liegt in einem solchen Fall nahe – auch Susanne Lünsmann-Füllgraf moniert, dass der Straßenabschnitt zwischen Zizenhausen und Hindelwangen stockdunkel sei. Doch die Verbindung gehört zu einer Bundesstraße. Nach Einschätzung von Reiner Müller sei das Land zuständig für eine Beleuchtung entlang der Begleitwege. Müller hat die Abteilung Tiefbau in der Stockacher Stadtverwaltung geleitet, zu der auch die Straßenbeleuchtung gehört.

Seit er in seiner Wohngemeinde Eigeltingen im Gemeinderat sitzt, wickelt er nur noch bis Ende des Jahres auf freiberuflicher Basis die angefangenen Projekte ab. Und er verweist darauf, dass die Stadt streckenweise auch außerörtliche Wege beleuchtet habe, etwas die Radwege an der Brudermühle und an der Papiermühle. Doch der Schwerpunkt für die Kommune liege auf der Beleuchtung innerorts. Da nehme die Stadt auch Jahr für Jahr sechsstellige Summen in die Hand, um auf LED-Beleuchtung umzurüsten – „diese Leuchtmittel sind viel heller“.

Zizenhausens Ortsvorsteher Michael Junginger sagt dazu, dass es natürlich schön wäre, man könnte diesen Straßenabschnitt beleuchten. Ein offizielles politisches Thema im Ort sei es allerdings nie gewesen. Und Peter Fritschi, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, sagt: „Natürlich fühlt man sich immer wohler, wenn ein Weg ausgeleuchtet ist.“ Doch er gibt zu bedenken, dass auch dann etwas passieren könne, wenn niemand in der Nähe ist.

Die Statistik

Die offizielle Polizeistatistik weist nur wenige Sexualstraftaten für Stockach und die fünf Umlandgemeinden Bodman-Ludwigshafen, Hohenfels, Mühlingen, Eigeltingen und Orsingen-Nenzingen aus. Harald Karge, stellvertretender Leiter des Stockacher Polizeireviers, findet in der Statistik sechs Fälle von sexueller Belästigung in dem ganzen Gebiet, und zwar für die Jahre 2010 bis 2019. Bei der Deliktsart Vergewaltigung weise die Statistik für diesen Zeitraum einen Fall aus dem Jahr 2016 aus. In diesen Werten seien auch die Straftaten enthalten, die im sogenannten familiären Nahbereich begangen werden – laut Karge der Bereich, in dem es am häufigsten zu Sexualdelikten komme. (eph)