von sk

Ein Autofahrer hat beim Ausparken aus einem Parkplatz der Grundschule in der Schloßstraße in Mühlingen eine 59-jährige Frau leicht verletzt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr. Demnach übersah der Unbekannte beim Rückwärtsfahren die Fußgängerin, die hinter dem Auto vorbeilief, und verletzte diese dabei leicht am Arm, so die Polizei weiter Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 zu melden.

