Am Dienstagmorgen um 9.44 Uhr erhielt die Feuerwehr über ihre Meldeempfänger eine Alarmierung mit dem Stichwort Ölspur im Burgweg. Die Abteilung Wahlwies rückte mit zehn Personen aus, fünf Kameraden der Abteilung Kernstadt kamen hinzu, wie die Feuerwehr mitteilt. Fünf Fahrzeuge waren im Einsatz. Ein Lastwagenfahrer hatte sich in einer engen Kurve den Tank seines Fahrzeugs aufgerissen, so ein Pressesprecher der Stockacher Feuerwehr. Danach flossen größere Mengen Diesel aus dem Tank, die teilweise durch Anwohner aufgefangen werden konnten. Von der Feuerwehr wurde der Diesel in sichere Behältnisse umgepumpt. Außerdem wurde auf die Straße gelaufener Diesel mit Bindemittel abgebunden und aufgenommen. Da der Dieselkraftstoff auch in die Kanalisation gelangt war, wurde außerdem die zuständige Kläranlage verständigt. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Polizei, der Technischen Dienste der Stadt Stockach und des Klärwerks vor Ort.