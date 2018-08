von SK

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr im Kreisverkehr am oberen Ende des Hägerwegs. Die Feuerwehrleute waren wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 6165 zwischen Stockach und Wahlwies ausgerückt, sagt Markus Sauter, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, streiften sich das Feuerwehrfahrzeug und das Auto eines 81 Jahre alten Fahrers. Laut Polizeisprecher Sauter sei der Hergang des Unfalls nicht ganz klar. Es habe keine Verletzten gegeben, so Sauter. Den materiellen Schaden beziffert die Polizei in ihrer Mitteilung mit etwa 3500 Euro.

Wie Johannes Zehnle, einer der hauptamtlichen Feuerwehrleute in Stockach und an dem Einsatz unter Blaulicht und Martinshorn beteiligt, erklärt, habe der Fahrer des betroffenen Löschgruppenfahrzeugs den Unfall zunächst nicht bemerkt. Dies sei aufgrund der Größe des Fahrzeugs und der anderen Geräusche bei einem Einsatz auch nicht möglich gewesen. An der Unfallstelle auf der K 6165 habe man den Vorfall aber der Polizei gemeldet und eine Streife habe den Unfall auch aufgenommen. Der Schaden am Feuerwehrfahrzeug sei indes gering, berichten Zehnle und der stellvertretende Kommandant der Stockacher Feuerwehr, Daniel Traber, übereinstimmend.

