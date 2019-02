Stockach vor 3 Stunden

Unfall am neuen Narrenbaumloch: Drei Zunftmitglieder stürzen von Leiter am Narrenbaum

Bei einem Unfall am Narrenbaum in Wahlwies sind drei Personen verletzt worden. Sie sind laut Martin Trinkner vor der Stierzunft aber nicht in Lebensgefahr. Der Hemdglonker findet planmäßig statt.