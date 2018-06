Stockach Unfall: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 7000 Euro. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit als Unfallursache.

Ein Autounfall hat sich am Montag gegen 4.45 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Meßkircher Straße/Tuttlinger Straße ereignet. Laut einer Pressemitteilung der Polizei prallte ein 40-jähriger Mann mit seinem Wagen in das Heck eines Autos, das gerade an der Ampel wartete. Die beiden Insassen des wartenden Wagens erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 7000 Euro. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit als Unfallursache.