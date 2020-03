von SK

Ein Autofahrer, der über die Landesstraße 194 aus Richtung Mahlspüren im Tal kam, wollte mit seinem Auto nach rechts in Richtung Seelfingen auf die Landesstraße 205 abbiegen. Dabei ist der 54-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall geschah demnach am Samstag gegen 14 Uhr. Als Unfallursache vermutet die Polizei Unachtsamkeit. Der Mann überfuhr mit seinem Auto eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrsschild. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen transportierte es ab. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 8000 Euro.