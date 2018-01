Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die linken Reifen an einem Audi A6 zerstochen, der in der Stockacher Färbergasse abgestellt war. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemeldung mit. Der Schaden wurde demnach erst später während der Fahrt festgestellt. Das Polizeirevier Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.