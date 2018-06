Stockach Unbekannter löst Radmuttern an einem Radlader

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 6 Uhr und 13.30 Uhr bei einem Firmengelände in der Zoznegger Straße, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat der unbekannte Täter sieben Radmuttern eines Reifens an einem Radlader gelöst. Das Fahrzeug der Marke Kramer Allrad war außerhalb des Firmengeländes an einem Wareneingang der Firma abgestellt. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.