von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr er an einer Ampel bei der Einmündung zur Goethestraße einem anderen Wagen auf. Nach dem Unfall hielt dessen Fahrer nach der Kreuzung an, um Maßnahmen zu besprechen. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden von 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter (07771)93910 zu melden.