von SK

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag die Verkehrsinsel in der Meßkircher Straße in Stockach überfahren und dabei nicht nur ein Verkehrsschild und eine Warnbarke beschädigt, sondern vermutlich auch sein eigenes Auto. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall geschah am Freitag zwischen 23 und 24 Uhr, als das Auto nach links über die Fahrbahnmitte und schließlich auf die Verkehrsinsel geriet. Der Autofahrer verließ danach den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Außerdem ließ er einen Teil seines grauen Stoßfängers und Splitter der Scheinwerfer zurück. Die Polizei schätzt den Schaden an Schild und Barke auf 200 Euro, der am Wagen müsse erheblich sein. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Stockach unter Telefon (0 77 71) 9 39 10.

