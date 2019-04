von SK

Dort war am vergangenen Freitag im Zeitraum von 8.45 bis 19 Uhr ein silberner BMW X3 mit Sigmaringer Kennzeichen geparkt. "Als die Nutzerin des Fahrzeugs am Abend zu dem BMW zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer in der Lackierung der beiden Fahrzeugtüren der Beifahrerseite fest", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Sie geht nicht von einem Unfall, sondern Absicht aus. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Zeugenhinweise nehmen der Polizeiposten Pfullendorf, (0 75 52) 20 16-0 oder das Polizeirevier Stockach, (0 77 71) 93 91-0 entgegen.