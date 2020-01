Ein 69-Jähriger parkte laut einer Mitteilung der Polizei am Montag gegen 17.30 Uhr vor der Postfiliale in der Schillerstraße. Er geriet in eine Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Golfs, der daneben parkte. Nach einen Wortgefecht, ging der andere Mann in das Gebäude und trat nach seiner Rückkehr gegen den Wagen des 69-Jährigen. Er entfernte sich anschließend vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der unbekannte Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit Kurzhaarschnitt beschrieben. Sein VW Golf hatte ein Konstanzer Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (07771) 93 91-0 entgegen.