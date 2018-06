Stockach Unbekannte verschaffen sich Zugang zu Jagdhütte

Die Einbrecher entwendeten bei ihrem Streifzug nach Angaben der Polizei einen Vorschlaghammer.

Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag in eine Jagdhütte oberhalb der Saalenstraße in Seelfingen eingedrungen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang, indem sie die Eingangstür der Hütte aufbrachen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher bei ihrem Streifzug einen Vorschlaghammer, so die Polizei weiter. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 zu melden.