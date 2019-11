Unbekannte Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag rund 300 Diesel aus einem Bagger abgeschlaucht, teilte die Polizei mit.

In der Woche zuvor, zwischen Mittwoch und Montag, hatte ein Unbekannter an diesem Bagger den linken Außenspiegel beschädigt und die rechte Seite des Oberwagens zerkratzt. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771/9391-0 entgegen.