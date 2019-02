von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, zündelten sie an dem Gebäude. Als ein Zeuge die Täter ansprach, flüchteten sie in Richtung Jahnweg. Die Jugendlichen sollen etwa 15 Jahre alt sein. Sie hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung, zum Teil Kapuzenpullis. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (07771) 9391-0 zu melden.