Bildergeschichte Wie Fallschirmspringer der Bundeswehr am Bodensee trainieren

Sie springen aus mehreren hundert Metern aus einem Helikopter in den See, gleich mehrmals am Tag: Bei einer groß angelegten Übung der Bundeswehr trainieren Fallschirmspringer die Wasserlandung. Wir waren dabei und haben die Übung in Bildern festgehalten.