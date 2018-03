Stockach Umweltzentrum ist in Stockach fest verwurzelt

Neben vielen eigenen Veranstaltungen arbeitet der Verein als Dienstleister für die Stadt.

Es ist erstaunlich, was der Förderverein Umweltzentrum Stockach, der 2017 sein 25. Jubiläum feierte, alles leistet. 120 Mitglieder hat der Verein, hinzu kommen weitere ehrenamtliche Helfer. Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums, stellt in ihrem Rückblick Exkursionen in die Naturschutzgebiete der Region, zum Storchenweiher, per Boot oder auf Kräuterwanderungen vor. Dann Veranstaltungen wie die Fahrrad- und die neue Kleiderbörse für Frauen, Vorträge und eine Werksbesichtigung bei der Alu Stockach. Molkenthin und Elea Magarinos (freiwilliges ökologisches Jahr, FÖJ) leiten Arbeitseinsätze auf dem Streuobstlehrpfad und am Amphibienzaun und bauen mit Schulklassen Insektenhotels und Nistkästen.

Insgesamt gab es 84 Veranstaltungen mit 1895 Teilnehmern. 2016 waren es bei 90 Terminen 1750 Personen. Allein 20 Veranstaltungen mit 324 Teilnehmern fanden an den Stockacher Schulen statt. Für die Jüngsten bietet das Umweltzentrum die Waldkindergruppe an, die Nacht der Fledermäuse vor den Sommerferien ist besonders bei Familien beliebt.

Es gibt viele aktuelle Projekte. Beim Grünen Band Wahlwies geht es um Pflanzungen und Pflege. Molkenthin freut sich, dass am Storchenweiher 26 Libellenarten nachgewiesen wurden. Sie koordiniert den Baumschnitt bei 818 Streuobstbäumen, die im Zeitraum von fünf Jahren zweimal geschnitten werden müssen.

Stockach wurde als Modellkommune für den Biotopverbund Baden-Württemberg ausgewählt. Im Rahmen des Projektes sollen 14 Naturschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dabei arbeitet das Umweltzentrum als Dienstleister für die Stadt. Zusammen mit anderen Akteuren wie der Sielmann-Stiftung werden schon bald erste Maßnahmen realisiert. Unter anderem sollen Stillgewässer angelegt und Grünland aufgewertet werden. Es wird außerdem weitere Hecken für den Feldhasen sowie neue Schilder für Streuobstpfad und Quellwege geben. Nach Vorstellung aller Berichte wurde der Haushaltsplan genehmigt und der Vorstand einstimmig entlastet.