Das geplante Parkdeck beim Stockacher Krankenhaus wird nun in einer veränderten Form gebaut. Dies hat der Stockacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Laut der Vorlage sorgten Einsprüche von Nachbarn bei den drei Mehrfamilienhäusern für Verzögerungen bei deren Neubau. Diese müssen aufgrund ihrer Lage auf dem Grundstück errichtet werden, ehe es mit dem Parkdeck losgehen kann. So habe sich auch dessen Bau entsprechend verzögert. Den Auftrag hatte im Jahr 2017 die Firma Schuler Wohnbau bekommen. Diese wiederum habe als Subunternehmer die Firma Goldbeck beauftragt, die nun aufgrund der Verzögerung ihr Angebot zurückgezogen habe.

Stockach Startschuss für das neue Parkdeck am Stockacher Krankenhaus: Bis zum Juni werden dort 115 neue Stellplätze entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Dies habe auch Gelegenheit gegeben, zu schauen, ob das Angebot dem Stand der Technik entspreche, sagte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung. In der Vorlage wird das geplante Bauwerk als Systemparkdeck bezeichnet. Stolz ließ in der Sitzung auch Kritik an Auftragnehmer Bernd Schuler durchklingen. Es sei „nicht so toll“, etwas anzubieten, was dann nicht gut funktioniere. Doch man brauche jetzt eine Lösung, die rasch umsetzbar ist, so Stolz.

Zwei Vorschläge fürs Parkdeck

Die Stadtverwaltung holte den Rat des Stockacher Statikbüros Strehl ein und machte zwei Vorschläge. Entweder das Parkdeck werde gebaut wie geplant, nur mit einem Dach, das die Betonteile vor der Witterung schützt – Zusatzkosten: 420 000 Euro. Oder die Konstruktion werde durch Schweißbahn und Pflasterbelag vor Witterung geschützt, laut Sitzungsvorlage „Massivbauweise stark bewehrt“ – Mehrkosten: 165 000 Euro. Für die letztere Variante hat sich der Rat einstimmig entschieden. Unabhängig von der Variante fallen 85 000 Euro Nebenkosten an. Das Gremium genehmigte diese überplanmäßigen Ausgaben von 250 000 Euro, der Auftrag geht wieder an die Firma Schuler.

Stockach-Hoppetenzell Judith Schreiber versucht, für den Gesundheitsschutz Mundschutzmasken zu nähen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Fotovoltaik-Anlage, nach der Tobias Feindler (Grüne) fragte, geht bei der dachlosen Variante nicht, so Stolz. Doch an Ladeplätze für Elektroautos denke man, die auch an der Straße „Am Stadtgarten“ entstehen könnten.