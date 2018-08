von SK

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 80-Jähriger in einem Auto mit Anhänger von Winterspüren in Richtung Mahlspüren im Tal, als ihn eine 34-Jährige in einem Geländewagen überholte. Ihr Wagen geriet aus Unachtsamkeit zu weit nach links und das Fahrzeug überfuhr einen Leitpfosten. Die Frau blieb unverletzt.

