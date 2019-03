Hartmut Kuntz ist unerwartet verstorben. Der 48-jährige gebürtige Stockacher war vor 32 Jahren eines der Gründungsmitglieder der bekannten und beliebten Stockacher Musikgruppe Yetis. Hartmut Kuntz lebte zuletzt im Ausland, war seiner Heimatstadt Stockach aber immer verbunden. "Er hatte hier noch sein komplettes Schlagzeug", erzählt sein Vater Ewald Kuntz. "Er war ein wirklich guter Schlagzeuger und hat immer mitgemacht, wenn er in Stockach war." Neben den Yetis sei sein Sohn auch bei der Stadtmusik aktiv gewesen.

Hartmut Kuntz arbeitete in den vergangenen Jahren als Techniker in Asien, zuletzt in Thailand. Doch Frank Bosch von den Yetis sagt über den Verstorbenen: "Seine Liebe zu seiner Stockacher Heimat war ungebrochen. Er war stets ein aktiver Musiker und für die Stockacher Fasnet als aktives Hänsele unterwegs. Unter anderem glänzte er auch zwei Jahre als unvergessener Hans Kuony Kapellmeister."

Ewald Kuntz erzählt, dass sein Sohn eigentlich geplant hatte, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Er habe wieder in Stockach leben wollen. Hartmut Kuntz habe keine Kinder gehabt, aber sich sehr gut mit seinem Neffen verstanden und mit ihm herumgealbert. "Er hatte viel Humor", so der Vater.

Hartmut Kuntz starb bereits am Aschermittwoch in Asien, doch es dauerte eine Weile, bis die Urne für die Beerdigung nach Stockach überführt werden konnte. Hartmut Kuntz habe noch kurz vor seinem Tod per Skype mit Stockacher Yeti-Kollegen gesprochen – abends sei er dann bereits im Krankenhaus gewesen.

Die Trauerfeier für den 48-Jährigen war bereits am Freitagnachmittag auf dem Friedhof in Hindelwangen. Laut Frank Bosch organisierten und gestalteten Freunde aus den Reihen der Yetis die Trauerfeier für Hartmut Kuntz mit Musik, Gesang und verschiedenen Wortbeiträgen. Im Anschluss erinnerten sie bei einem Beisammensein im Hindelwanger Adler mit Fotos an die gemeinsame Zeit.