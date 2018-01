Stockach Thomas Strobl ist 2018 Beklagter des Narrengerichts

Der Innenminister des Landes Baden-Württemberg kommt zur Verhandlung am Schmotzigen Dunschtig, 8. Februar, nach Stockach.

Er ist nicht der Erste in dieser Funktion, der vor das Stockacher Narrengericht zitiert wird, und wahrscheinlich wird er auch nicht der Letzte sein: Der Beklagte 2018 ist der baden-württembergische Landesinnenminister Thomas Strobl. Dies gab das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken bei seiner Dreikönigssitzung bekannt. Damit kommt nun nach der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum zweiten Mal in Folge ein Akteur der Landespolitik nach Stockach – allerdings diesmal aus dem Ländle selbst. Auf der Trophäenliste des Narrengerichts stehen als weitere baden-württembergische Innenminister, die bereits vor seinen Schranken erscheinen mussten: Hans Filbinger (1967), Walter Krause (1970), Karl Schiess (1978) und Dietmar Schlee (1985). Seitdem ist viel Zeit vergangen.

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Berlin äußert sich Narrenrichter Jürgen Koterzyna froh darüber, dass Kläger Thomas Warndorf, Fürsprech Michael Nadig und er selbst in diesem Jahr keinen Bundespolitiker eingeladen haben. Bei der Hängepartie in der Hauptstadt weiß schließlich niemand so richtig, womit zu rechnen ist. Am Ende muss der Beklagte noch die ganze Verhandlung sausen lassen, weil Anfang Februar ein entscheidender Termin in Berlin ansteht. Ganz unbeteiligt war Thomas Strobl am Ringen um eine Bundesregierung allerdings auch nicht. Für die CDU gehörte er zum Lenkungskreis für die Jamaika-Verhandlungen, die im November scheiterten – allerdings am Ausstieg der Lindner-FDP.

In jedem Fall werden es die Stockacher Gerichtsnarren mit einem äußerst beweglichen Beklagten zu tun bekommen. Denn der Mann zählt laut dem Personenarchiv Munzinger nicht nur Ausdauerlauf und Sporttauchen zu seinen Hobbys. Er scheint auch einfach alles zu können – Landes- und Bundespolitik, Hardliner und Pragmatiker, Wahlkampf und Koalition. An den Koalitionsverhandlungen in Berlin war Strobl nämlich beteiligt, obwohl er seinen Sitz im Bundestag schon im Juni 2016 verlassen hatte, um sich der Landespolitik zu widmen. Seitdem ist der Mann stellvertretender Ministerpräsident Baden-Württembergs und gleichzeitig Landesminister für Inneres, Digitalisierung und Migration. In dieser Funktion bezeichnen ihn seine politischen Gegner gerne als Hardliner und seine Meinungen sind in manchen Fällen unmissverständlich. Erst kürzlich forderte er, den Familiennachzug bei solchen Flüchtlingen weiter auszusetzen, die sich nur in Deutschland aufhalten dürfen, solange ihnen in ihrer Heimat Gefahr droht. In anderer Hinsicht ist Strobl pragmatisch unterwegs – zum Beispiel wenn es wie 2016 um die Bildung einer Landesregierung mit den Grünen geht, die noch fünf Jahre zuvor die jahrzehntelange Regierungszeit der CDU beendet haben. 2011 hatte er noch Wahlkampf gegen die Grünen gemacht, nun sitzt er in einer Koalition mit ihnen.

Angriffspunkte bietet Strobl für Narrengerichts-Kläger Thomas Warndorf also zuhauf. Und das Narrengericht stellt in seiner Pressemitteilung zum Thema drei schwerwiegende Anklagepunkte gegen den "smarten Schwiegersohn" – so heißt es in der Meldung in Anspielung auf Strobls Schwiegervater, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble – in Aussicht. Welche das sind, darüber halten die Grobgünstigen wie immer Stillschweigen. Ein möglicher Ansatz könnte aber das Verschwindenlassen von Gegnern sein. Denn Strobl hat sich nicht nur mit dem einstigen grünen Gegner – zumindest zeitweise – verbündet, womit dieser Gegner gewissermaßen verschwunden ist. Er ist heute auch Spitzenmann der Südwest-CDU. Dabei hatte er es zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2016 noch nicht geschafft. Das wurde damals bei einem Mitgliederentscheid Guido Wolf. Heute ist Strobl praktisch überall präsent. Und Wolf? Eben. Und in der Hans-Kuony-Post ist manches über den Beklagten verzeichnet, das für die Anklage eine Rolle spielen könnte. Zum Beispiel dass Strobl auf keinem Foto fehle – zum Beispiel bei den Jamaika-Gesprächen neben Kanzlerin Angela Merkel.

Angesichts der Beweglichkeit des Beklagten dürfte es kein ganz einfaches Unterfangen sein, das Ziel auch zu treffen. Doch das Narrengericht zeigt sich schon jetzt siegessicher: "Unabhängige Prozessbeobachter halten allerdings einen Freispruch für so wahrscheinlich wie eine rasche Einigung im Sondierungs- und Koalitionsverfahren."

Narrengericht 2018: Beklagter und Verhandlung