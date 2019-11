von Reinhold Buhl

Die Mitglieder des Tennisclubs (TC) Stockach haben sich zu ihrem letzten Arbeiteinsatz des Jahres getroffen. Auch wenn die roten Sandplätze, deren Oberfläche aus Ziegelmehl besteht, neben den Tennisschlägern am wichtigsten für die Spieler sind, standen bei diesem Einsatz nicht die Plätze, sondern die Grünbereiche im Vordergrund.

Hier galt es hauptsächlich, Laub zu rechen und zu entsorgen und die Gartenbeete winterfest zu machen. Ferner mussten große Mengen an Holz, das beim Fällen von Bäumen und beim Schneiden von Sträuchern angefallen waren, entsorgt werden.

„Greenkeeper“ leisten Schwerstarbeit

In der Woche vor dem eigentlichen Arbeitseinsatz hatte ein Team, das vom Vereinsvorsitzenden Frank Hünefeld „Die Greenkeeper“ genannt wird, Schwerstarbeit geleistet. So wurde entlang der Winterspürer Aach, die direkt an der Tennisanlage vorbeifließt, das wuchernde Buschwerk entfernt. Außerdem mussten auf der Anlage mehrere Bäume gefällt werden.

Stockach Stockacher Tennisclub mit neuer Führung Das könnte Sie auch interessieren

Der Platzverantwortliche Hans-Jürgen Schmid war froh, dass er mit Hans-Jörg Schmid, Klaus Birkler, Andreas Bulkowski sowie Andi Messmer kompetente Helfer bei diesen nicht einfachen Aufgaben hatte. Auch die Zahl der Helfer war vorbildlich. „Ich freue mich jedes Mal, wenn beim Aufruf zum Arbeitseinsatz so viele Mitglieder kommen, um die Anlage in Schuss zu halten“, erklärte Hünefeld, der den Club im zweiten Jahr führt. Besonders hob er die vielen Jugendlichen hervor, die beim Arbeitseinsatz mitgeholfen haben. „Hier scheint die gute Arbeit des neuen Jugendleiters, Fabio di Bartolomeo, Früchte zu tragen“.

Weihnachtsturnier kann stattfinden

Am Rande des Arbeitseinsatzes wurde auch über die Fertigstellung des neuen Fitness-Clubs an der Winterspürer Straße gesprochen. „Wir sind froh, dass die Besitzerfamilie im Zuge der Renovierung des Clubs drei von ursprünglich vier Tennisplätzen erhalten hat“, erklärte Hünefeld, „denn Jugendtraining ohne Halle vor Ort wäre für den TC Stockach nur mit aufwendigen und teuren Auswärtsfahrten möglich gewesen“. Auch das Weihnachtsturnier am 15. Dezember kann dieses Jahr wieder stattfinden.