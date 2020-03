243 Unterschriften: So viele kamen am Ende zusammen für das Anliegen, Tempo 30 in der Straße „Am Maisenbühl„ im Stockacher Stadtteil Wahlwies wirksamer durchzusetzen. Die Straße erschließt ein Wohngebiet, führt aber auch zur Waldorfschule und zur Gärtnerei des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs. Das Gefühl vieler Anwohner ist, dass in der Straße zu schnell gefahren wird – inklusive Gefahr für Kinder, die dort wohnen oder entlang der Straße zum Sportunterricht gehen. Anwohnerin Sigrun Schöber hat daher Unterschriften gesammelt. Nun hat sie diese, wenige Wochen nach Beginn der Aktion, an Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz übergeben. Dabei waren Unterstützer vom Vorstand des Pestalozzi Kinderdorfs und von der Waldorfschule in Wahlwies.

Stockach-Wahlwies Tempo 30: Wahlwieser Anwohner fordern, dass das Limit wirksam durchgesetzt wird Das könnte Sie auch interessieren

Bei einem Gespräch zwischen Stolz, Carsten Tilsner vom Stockacher Ordnungsamt und fünf Beteiligten der Wahlwieser Initiative, das nicht öffentlich stattfand, wurden drei konkrete Maßnahmen zugesagt, die den Verkehr bremsen sollen. Tilsner berichtet aus dem Gespräch, dass die Geschwindigkeit in der Straße „Am Maisenbühl„ künftig immer wieder kontrolliert werde, dass eine Anzeige mit einem Smiley den Autofahrern ihr Tempo anzeigen soll und dass die Schilder, die auf die 30er-Zone hinweisen, erneuert und in einer größeren Version aufgestellt werden sollen. Die Schilder seien alt und etwas verblasst, so Tilsner. Stolz gab bei der Unterschriftenübergabe zu verstehen, dass ein Schild seine Wirkung verliere, wenn es sehr lange an einer Stelle stehe. In 26 Jahren Amtszeit kenne er den Maisenbühl nur mit Tempo 30.

Initiatorin Sigrun Schöber wertet diese Zusagen der Verwaltung als einen „tollen ersten Schritt“. Es werde deutlich, dass etwas getan werde. Sie hofft, dass neue Schilder von Fahrerassistenzsystemen im Auto leichter erkannt werden. Besonders wichtig ist Sigrun Schöber aber auch ein Zwischenbericht im Juli, den Stolz zugesagt habe. Danach könne man überlegen, wie man weitermache, so Schöber.