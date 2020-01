Sigrun Schöber ist besorgt. Sie lebt mit ihrer Familie in der Straße Am Maisenbühl im Stockacher Ortsteil Wahlwies. Und nach ihrer Beobachtung sind in dieser Straße, die zu einer 30er-Zone gehört, relativ viele Autos zu schnell oder zu unvorsichtig unterwegs. Ein typisches Thema in Wohngebieten, wie Carsten Tilsner vom Ordnungsamt der Stadt bestätigt. Ähnliche Beobachtungen wie die Wahlwieser Anwohner mache er auch an anderen Stellen, sagt er auf Anfrage.

Teilweise würden Fahrer von Bussen, Autos oder Lastwagen nah am Gehweg oder zu schnell an Einmündungen vorbei fahren, erzählt Sigrun Schöber. Die Vorfahrt an diesen Einmündungen unterliegt der Rechts-vor-links-Regel, doch manch ein Auto könnte niemals anhalten, wenn es zur Begegnung kommen sollte, lautet ihr Eindruck. Die Fahrzeuge bewegen sich an dieser Stelle in einer 30-Zone, in der auch die Wahlwieser Waldorfschule liegt. Und: „Hier wohnen viele Familien mit kleinen Kindern.“ Diese würden auch häufig zum Spielen über die Straße gehen, erzählt Schöber. Und Lastwagen, die zur Pestalozzi-Gärtnerei fahren, seien auch frühmorgens und spätabends flott in der Straße unterwegs – mit dem entsprechenden Lärm für die Anwohner. Ihr Wunsch ist daher: Das Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde soll wirksamer durchgesetzt werden – wodurch, ist ihr nicht so wichtig.

Schöber steht damit nicht allein. Etwa 160 Unterschriften von Unterstützern habe sie schon, sagt sie mit Blick auf die Listen. Dafür sei sie in der Nachbarschaft von Haus zu Haus gegangen und sei überrascht davon gewesen, wie viele Menschen sich ihrem Anliegen angeschlossen hätten. Darunter seien die Anwohner ihrer Straße, doch auch anderswo in dem Wahlwieser Wohngebiet würden Menschen aufspringen.

Und es gibt noch mehr Unterstützer, wie die Waldorfschule, bestätigt Cornelia Renner vom Schulbüro. Viele Schülereltern haben Schöbers Listen ebenfalls unterschrieben. Zu ihnen gehört Anne Froehlich, die in Wahlwies zwar nicht in der Umgebung der Schule lebt, aber einen sicheren Schulweg will. Sie führt auch an, dass regelmäßig Schüler entlang der Straße in die Roßberghalle zum Sportunterricht gehen. Laut Renners Auskunft betrifft dies derzeit an vier Tagen in der Woche jeweils etwa 20 Kinder, die zur Halle und wieder zurück in die Schule laufen. Und Renner fügt hinzu: „Auch Eltern von Schülern können daran erinnert werden, dass sie in dieser Straße höchsten 30 Kilometer in der Stunde fahren dürfen.“

Das Pestalozzi-Kinderdorf, dessen Gärtnerei am Ende der Straße liegt, hat sich der Unterschriftenaktion ebenfalls angeschlossen. Dies bestätigt Geschäftsführer Bernd Löhle. Durch die Gärtnerei seien es zwar auch eigene Laster, die für Verkehr am Maisenbühl sorgen: „Aber ich will auf jeden Fall, dass die 30 Kilometer in der Stunde fahren.“ Und das gelte auch, falls durch ein geplantes neues Gewächshaus für die Gärtnerei Lastwagenverkehr hinzukommen sollte. Auch für die angrenzende Pestalozzi-Straße, in der viele Kinder unterwegs seien, habe seine Einrichtung Interesse, dass das Tempolimit eingehalten werde. Unterstützung signalisiert auch Ortsvorsteher Udo Pelkner: „Die Initiative ist auf jeden Fall lobenswert, und der Ortschaftsrat steht dahinter.“ Am Maisenbühl müsse man etwas in Sachen Verkehr unternehmen. Die Unterschriftenlisten sollen noch für eine oder zwei Wochen im Rathaus, beim Pestalozzi-Kinderdorf und in der Waldorfschule ausliegen, so Schöbers Plan.

Carsten Tilsner vom Ordnungsamt kennt die Probleme. Es gebe eine „signifikante Gruppe“ von Verkehrsteilnehmern, die sich nur dann an die Verkehrsregeln halten, wenn diese auch kontrolliert und mit Bußgeldern geahndet würden, sagt er. Das sei auch in anderen Wohngebieten seine Beobachtung, etwa in der Conradin-Kreutzer-Straße. Nach einer ersten Anfrage von Schöber habe die Stadt im Spätherbst 2019 Zählplatten am Maisenbühl installiert, sagt er. Diese registrieren Fahrzeuge und messen deren Geschwindigkeit.

Etwa 400 Fahrzeuge täglich hätten die Platten gezählt, sagt er. Die meisten Fahrer wären bei einer Kontrolle wohl nicht beanstandet worden, lautet seine erste Schlussfolgerung. Doch genau wie Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi kann er die Sorgen nachvollziehen. Tilsner geht davon aus, dass Kontrollen Fahrer am ehesten zu langsamerem Tempo bringen könnten. Schwellen in der Straße baue man nicht ein, weil diese zu Lärmbelästigung führen würden. Und Blumenkübel auf der Straße seien nur bei Gegenverkehr wirksam, würden ansonsten Autos aber nur wenig bremsen.