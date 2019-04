von Doris Eichkorn

Mit einem gemeinsamen Frühjahrskonzert der beiden Musikvereine Raithaslach-Münchhöf und Mahlspüren im Hegau, am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in der Hochbuchhalle in Heudorf i.Hg. beginnen die Musikerinnen und Musiker den Reigen der vielfältigen Auftritte in der kommenden Saison.

Die Dirigenten der beiden Musikkapellen, Heiko Jahnke und Roman Baschnagel, haben einen bunten Strauß an Melodien zusammengestellt, und bieten ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto: Ein musikalischer Frühlingsstrauß.

Energiegeladene Feinarbeit

Die Eröffnung des Konzertabends übernimmt die Jugendkapelle HoZiMaRa mit ihrer Dirigentin Elisabeth Wenger. Durch den Abend selbst werden die Besucher wie in den Jahren zuvor wieder durch das bewährte Ansageteam mit Jürgen und Armin Renner begleitet. Die Vorbereitungen auf das Konzert haben bereits vor Wochen begonnen und laufen laut Raithaslachs Dirigent Heiko Jahnke im Grunde ähnlich wie im Sport: Das Training beginnt langsam und steigert sich stetig.

Nach einem gemeinsamen Probewochenende im März in Mahlspüren i.Hg. befinden sich nun alle Musikerinnen und Musiker in der letzten Phase, in der im gemeinsamen Proben jeder mehr Sicherheit erhält und sich, gezogen oder getragen von seinem Sitznachbarn im Register, noch einmal mit voller Konzentration zur Bestleistung für die gesamte Kapelle steigert.

Dirigenten wechseln sich ab

"Dies ist der Idealfall, ebenso funktioniert es ja auch im Teamsport", so verkündet der zuversichtlich gestimmte neue Dirigent der Raithaslacher, welcher sich gemeinsam mit Roman Baschnagel immer wieder abwechselt. Denn wer nicht dirigiert, ist Teil des Orchesters und wechselt dann für wenige Minuten den Blickwinkel und die Perspektive, wenn er Becken und Schlagwerk bedient und so ebenso ein Teil des Teams ist, welches voll konzentriert den Besuchern in der Halle die Liebe zur Musik darbietet.