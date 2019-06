Ein Publikumserfolg bei heißen Temperaturen, zufriedene Stimmen von Veranstaltern und Vereinen und allgemein gute Stimmung – so hört sich die Bilanz des Schweizer Feiertags in diesem Jahr an. Mehrere tausend Besucher seien am Festsamstag in der Stadt zu Gast gewesen, schätzt Kulturamtsleiter Stefan Keil. Schon für den Eröffnungsabend am Freitag schätzt Keil die Zahl der Gäste auf dem Gustav-Hammer-Platz auf an die 2000. „Mit den Besucherzahlen sind wir zufrieden“, sagt Keil, der das Fest mit Hauptamtsleiter Hubert Walk organisiert.

Und Keil lobt die Zusammenarbeit mit den Vereinen, die hoch motiviert ans Werk gehen würden. Motivation brauchten die Helfer, die schon beim Aufbau mit der Hitze zu kämpfen hatten. So habe er den Helfern beim Aufbau der Stände des Stockacher Narrengerichts von Zeit zu Zeit Wasserpausen verordnet, erzählt Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Doch Hitze sei besser als der Griff zum Regenponcho, sagt Stefan Keil.

Hingucker in der Innenstadt: Olaf Leonhard aus Bielefeld mit seine Stelzenfigur samt Riesenseifenblasen. Bild: Siegfried Kempter | Bild: Siegfried Kempter

Mit etwa 120 Händlern sei der Straßenmarkt voll belegt gewesen, erzählt Katja Fritz, die den Markt in diesem Jahr für den Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) mit organisiert hat. „Wir waren voll belegt.“ Lücken entlang der Häuserfronten hätten mit den Zufahrten für die Feuerwehr und andere Rettungskräfte zu tun. Bei Siegfried Endres vom HHG, der ebenfalls als Marktmeister tätig war, hörte sich die Bilanz so an: „Es war sicher kein Rekordjahr, aber den Umständen entsprechend war der Publikumsandrang in Ordnung.“

Auch aus Sicht der Polizei sei der Festsamstag in Ordnung gewesen, hieß es am Sonntagnachmittag aus dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz in einer ersten Reaktion. Bis Mitternacht feierten viele Gäste auf dem Marktplatz und dem Gustav-Hammer-Platz den lauen Sommerabend bei Musik der Gruppen Sixty6 und Edelrock. Und das Feuerwerk – in diesem Jahr unter anderem mit Raketen, die Herzen in die Luft malten – sorgte für viel Begeisterung.

