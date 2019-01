Derzeit halten die Ameisen Winterruhe. Tassilo Neubauer, der in Hoppetenzell lebt und in Wahlwies die Freie Waldorfschule besucht, hat sich in seiner Jahresarbeit für Ameisen und ihre Lebensweisen entschieden. In Formicarien mit Ölfilm als Ausbruchschutz hält der 17-jährige Zwölftklässler Völker.

Bereits im Sommer 2017 hat sich der Ameisenkundler drei Königinnen gesucht. Diese unterscheide sich von einer Arbeiterin durch ihre Größe, ihr opulentes Hinterteil und ihre markanten Flugmuskeln, weiß Neubauer. „Ein Insekt ist dreigliedrig. Die Flügel, die am Mittelteil hängen, wirft die Königin ab, und sucht dann nach einem Platz für den Nestbau."

Neubauer besorgte seinen Königinnen diesen Platz in Reagenzgläsern, die er mit Wasser und Watte ausstattete. „Mein Ziel war zu beobachten, wie sie ein neues Volk gründen.“ Noch in freier Natur hatten sie sich bei ihren Hochzeitsflügen von Drohnen befruchten lassen. Wie bei den Bienen hebe die Ameisenmonarchin die Spermien der Männchen ihr ganzes Leben in ihrer Samentasche auf.

Naturwissenschaften als Studienoption

Die Völker des 17-Jährigen, der nach dem Abi etwas in Richtung Naturwissenschaften studieren möchte, sind mittlerweile auf je etwa 70 Ameisen angewachsen. Die Königinnen legten im Reagenzglas die befruchteten Eier, aus denen die Larven schlüpfen. Diese verpuppten sich, um als Arbeiterin zu schlüpfen. „Erst wenn das Volk größer ist, legt die Königin unbefruchtete Eier, die sich zu Drohnen entwickeln."

Viel Pflege brauchen die Völker nicht. Alle zwei Tage füttert er sie mit einem Tropfen Honig. „Wichtig ist, dass sie nicht austrockenen." Winterruhe halten die Völker von Oktober bis zum Frühjahr. „Wenn sie erwacht sind, muss ich entscheiden, ob ich sie behalte, oder frei lasse.“

