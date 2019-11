Barock-Kammermusik für Orgel zusammen mit Ballett-Tänzerinnen – geht das? Zeno Bianchini hat schon alle möglichen Konzerte gespielt, aber so eines noch nicht. Zusammen mit Giovanni Zordan, der wie er ursprünglich aus Verona stammt, führt Bianchini, kunstlerischer Leiter der Stockacher Internationalen Orgelkonzertreihe, am Sonntag, 24. November, im Pallotti-Saal Kammermusik aus der Barockzeit auf.

Die beiden international tätigen Musiker spielen die Werke italienischer, französischer und deutscher Komponisten auf Orgel, Cembalo und Barockgeige. Und weil die Sätze der Sonaten aus Tänzen bestehen, fragte Bianchini bei der Ballettschule Benas & Partner an, ob nicht einige Elevinnen dazu tanzen wollten. Katja Benas, Gisella Benas und Irina Benas-Georgopoulos sagten gerne zu. Mit ihrem Auftritt feiern sie gleichzeitig das 40-jährige Bestehen ihrer Ballettschule.

Tanzen zur Kirchenorgel

Zeno Bianchini ist gespannt auf das Konzert. So etwas habe er noch nie gemacht, sagt er. Er wird die kleine Orgel aus der Kirche mitbringen und sein eigenes Cello. Beide Instrumente werden vor beziehungsweise seitlich der Bühne stehen, um die jungen Tänzerinnen nicht zu verdecken. Den Mädchen habe er die Stücke auf eine CD überspielt, damit sie üben könnten. „Jetzt liegt es an uns Musikern, wir müssen das Tempo halten“, schmunzelt er.

„Diese historischen Tänze sind schwerer, als man denkt“

Auch die 16 Mädchen und ihre Lehrerinnen sind aufgeregt. „Wir werden insgesamt nur sechs Proben haben“, erklärt Katja Benas. „Diese historischen Tänze sind schwerer, als man denkt. Kaum zu glauben, dass das früher Gesellschaftstänze waren. Kein Wunder, dass daraus das klassische Ballett entstanden ist.“

Beim Konzert werden die Mädchen drei Tänze zeigen. Immer acht von ihnen sind dann auf der Bühne. Sie werden barock angehauchte Ballettkostüme aus dem Fundus der Schule und sogenannte Charakterschuhe tragen. Diese haben einen kleinen Absatz und wurden extra angeschafft.

„Es macht Spaß, etwas Neues auszuprobieren“

Die elf- bis 16-jährigen Mädchen haben Freude an der Vorbereitung. „Es macht Spaß, was Neues auszuprobieren“, sagt die zwölfjährige Clara Kuhn. Sonst tanzten sie meist zu klassischer oder auch moderner Musik. Sie hat wie ihre Tanzpartnerin Elisa Bianchini, 11, im Alter von drei Jahren mit dem Ballett begonnen. Wenn kein Auftritt ansteht, trainieren sie einmal pro Woche. Ballett, so erklärt Lehrerin Katja Benas, sei ein ganzheitlicher Sport. „Es ist das perfekte Training für Körper, Geist und Seele. Alle Muskeln werden benutzt und es erfordert volle Konzentration und Gefühl.“

Stockach Die Erben des Bodensee-Madrigalchores: In Stockach will eine neue Sängergruppe die Lücke füllen, die das Aus des bekannten Ensembles hinterlassen hat Das könnte Sie auch interessieren

Das etwa einstündige Programm beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Die Kolpingfamilie bietet eine kleine Bewirtung an. Das Konzert ist das letzte der diesjährigen Saison der Stockacher Internationalen Orgelkonzertreihe. Die Bürgerstiftung und der Lions Club unterstützen die Reihe, dennoch freuen sich die Veranstalter über eine großzügige Spende der Gäste. Und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, da sind sich Clara Kuhn und Elisa Bianchini einig: „Das muss man einfach mal gesehen haben.“