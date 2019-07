von SK

Der Vorfall ereignete sich am heutigen Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Talstraße, wie die Polizei mitteilt. Demnach seien Beamte des Reviers Stockach um diese Zeit zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Die 41 Jahre alte Frau habe beim Einparken gegenüber einer Gaststätte ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Auto gerammt. Zeugen hätten berichtet, dass sie mithilfe eines weiteren Mannes versucht habe, das Auto wieder aus der Parklücke zu schieben, was jedoch nicht geklappt habe.

Die Polizisten hätten bei einem Atemtest einen Blutalkoholgehalt von 2,2 Promille bei der Frau festgestellt, heißt es in der Meldung. Auch der Mann, der versucht habe, mit ihr das Auto aus der Parklücke zu schieben, sei stark betrunken gewesen. Er habe die Polizisten beleidigt und sich ihnen gegenüber aggressiv verhalten. Auch die 41-Jährige habe sich den Polizisten gegenüber renitent verhalten, sodass sie Handschließen bekommen habe, berichten die Polizisten.

Die Frau sei für eine Blutprobe ins Krankenhaus gebracht worden, später sei sie in die Ausnüchterungszelle gekommen. Gegen beides habe sie sich aggressiv gewehrt und die Polizisten beleidigt. Die Frau kann sich der Mitteilung zufolge nun auf einiges gefasst machen: Sie erwartet der Führerscheinentzug sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.