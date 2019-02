von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wollten die Diebe die hochwertigen Räder an einem Wagen abmontieren, der bei einem Autohaus in der Radolfzeller Straße abgestellt worden war. Hierbei scheiterten sie jedoch. Durch das nicht sachgerechte Aufbocken des Autos entstand am Unterboden ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (07771) 9391-0 zu melden.