von SK

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 23 Uhr in einer Wohnung in der Goethestraße, wie die Polizei mitteilt. Demnach haben die ungebetenen Besucher den Mann in seiner Wohnung schwer misshandelt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen haben ihn verletzt angetroffen, die Angreifer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Flucht ergriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind drei bis vier Männer in Begleitung einer Frau für die Verletzungen verantwortlich, heißt es bei der Polizei weiter. Die Tatverdächtigen schlugen das Opfer laut der Mitteilung, einer von ihnen trat dem am Boden liegenden Opfer gegen den Kopf. Der Rettungsdienst hat den Geschädigten in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten haben bei der anschließenden Fahndung im Stadtgebiet mehrere Tatverdächtige angetroffen. Ein 20-Jähriger war der Mitteilung zufolge „offensichtlich der Rädelsführer“ der Gruppe. Während der Ermittlungen musste er in Gewahrsam genommen werden, weil er sehr aggressiv und stark betrunken war. Zur Ausnüchterung kam er ins Polizeirevier Singen, seine Gewahrsamsfähigkeit wurde ärztlich bestätigt, wie die Polizei ebenfalls mitteilt. Der 20-Jährige war bereits zuvor bei einem Streit mit seinen späteren Tatbegleitern aufgefallen.