von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, verschmutzten diese in den vergangenen Tagen mehrfach während der Öffnungszeiten den Innenraum der Kirche und beschädigten Gegenstände. Die Täter stellten Kerzen um und brannten sie an. Zudem weisen das Altartuch, ein Kniepolster und eine Jesus-Statue Brandlöcher auf, die laut Polizei vermutlich von einer Zigarette stammen. Zeugen, die in den vergangenen zehn Tagen verdächtige Personen beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (0 77 71) 93 91-0 zu melden.