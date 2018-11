Der TV Jahn 08 leidet unter geringen Hallenkapazitäten. Mittlerweile zählten sie rund 680 Mitglieder, sagt Stefan Tresp, Vorsitzender des Turnvereins. „Zurzeit haben wir zwei Gruppen, wo wir niemanden mehr aufnehmen können“, bedauert Tresp. Sie würden gerne noch mehr anbieten, aber dafür fehle es an Übungsleitern und vor allem an geeigneten Trainingsorten. Vielen anderen Vereinen in der Region gehe es ähnlich.

Auch für die jährliche Turnschau ist der Hauptstandort des TV Jahn, die Heidenfelshalle in Zizenhausen, zu klein geworden. Sie findet deshalb am kommenden Sonntag, 2. Dezember, zum ersten Mal in der Stockacher Jahnhalle statt.

Heidenfelshalle ist Zuschaueransturm nicht gewachsen

Es seien immer mehr Leute zu den Turnschauen gekommen, sagt Stefan Tresp: „Vergangenes Jahr waren es zwischen 300 und 400 Zuschauer. Spätestens ab der dritten Sitzreihe haben die kaum noch was gesehen von dem, was auf der Bühne gezeigt wurde.“ Neben dem Platzmangel hätten auch Sicherheitsbedenken für eine Verlegung der Turnschau gesprochen. Die Heidenfelshalle verfügt nur über zwei kleine Notausgänge.

In der Jahnhalle kann der TV Jahn nun auch bei den Turnschau-Darbietungen aus dem Vollen schöpfen. „Die Show-Bühne ist in der Jahnhalle viel größer“, sagt Birgit Matt-Fuchs, Abteilungsleiterin Fitness/Gesundheit beim Turnverein. Sie trainiert unter anderem die Wettkampfgruppe Aerobic und die Breitensportgruppe Turnen, die bereits intensiv für ihren Auftritt am Sonntag üben.

Neben Turn- und Akrobatikelementen werden am Sonntag eine aufwendige Produktion zum Thema Mary Poppins und eine Feuer-Show gezeigt, sagt Birgit Matt-Fuchs. Rund 100 Vereinsmitglieder treten auf und Stefan Tresp rechnet mit 400 bis 450 Zuschauern. „Wir haben die Jahnhalle bereits vorsorglich fürs nächste Jahr reserviert“, sagt er lachend.

110 Jahre TV Jahn: Wandel vom klassischen Turn- hin zum Breitensportverein

An der Turnschau begeht der TV Jahn auch sein 110-jähriges Bestehen. „Er wurde als klassischer Turnverein gegründet“, erzählt Stefan Tresp. In den ersten Jahrzehnten habe der Verein immer wieder die Hallen wechseln müssen. Seit 1978 ist die Heidenfelshalle in Zizenhausen sein Hauptstandort.

Während Stefan Tresp dem Verein erst vor sechs Jahren beigetreten ist, hält ihm Birgit Matt-Fuchs seit über 30 Jahren die Treue. Sie hat miterlebt, wie er sich von einem reinen Turnverein zu einer Institution für den Breiten- und Gesundheitssport mit verschiedenen Abteilungen entwickelt hat. Außer Ballsportarten wird fast alles angeboten: Von Turnen über Aerobic bis zu Badminton und Orientierungslauf.

Vor allem Aerobic habe sich über die Jahre stark verändert, sagt Birgit Matt-Fuchs: „Das heutige Sport-Aerobic hat nichts mehr mit der 80er-Jahre-Jane-Fonda zu tun. Es gehört mittlerweile zu den Turnsportarten und es gibt auch Welt- und Europameisterschaften.“

Turnschau Der TV Jahn 08 Zizenhausen lädt am Sonntag, 2. Dezember, zu seiner Turnschau in die Jahnhalle ein. Sie beginnt um 15.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde davor. Insgesamt werden 18 Aufführungen gezeigt. Der Turnverein begeht an diesem Abend auch sein 110-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er 1908. Die ersten Turner nutzten das Untergeschoss des damals neuen Schulhauses als Übungsraum. Der TV Jahn wechselte danach immer wieder die Hallen, bis er 1978 in die Heidenfelshalle in Zizenhausen einziehen konnte. (maj)

