Die Turngemeinde 1862 (TG) Stockach freut sich auf ihre nächste Großveranstaltung: Am 8. Dezember findet der 9. Nikolauslauf durch die Stockacher Altstadt statt.

Wie in den Vorjahren gibt es verschiedene Wettbewerbe. Die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten beim Bambinilauf, die Schüler der Klassenstufen zwei bis sechs in Schülerstaffeln. Es folgen die Schülerläufe und schließlich der Hauptlauf. Auch Mannschaften können beim Hauptlauf teilnehmen und werden dann speziell gewertet.

Start und Ziel am Bürgerhaus

An jeden Wettbewerb schließt sich direkt die Siegerehrung im Bürgerhaus Adler Post an. Dort sind Start und Ziel sowie der Anmeldebereich. Im Saal können sich die Sportlerinnen und Sportler sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer aufwärmen und stärken, denn es gibt eine Bewirtung. Draußen wird Sprecher Michael Fleiner wieder für kurzweilige Unterhaltung und Informationen sorgen.

Der Wettkampftag beginnt um 12 Uhr mit der Startnummernausgabe für alle im Foyer des Bürgerhauses Adler Post. Um 13 Uhr starten die Schüler-Staffelläufe. Der Vorsitzende der TG Stockach, Lorenzo Patone, erklärt dazu: „Mit den Schulstaffeln über drei Mal etwa 450 Meter möchten wir die Schüler zu sportlicher Betätigung und zum Miteinander anregen.“

Änderungen in diesem Jahr

In diesem Jahr gibt es ein paar Änderungen. Patone zählt sie auf: „Jede Staffel, die ins Ziel kommt, erhält Einkaufsgutscheine von unserem Hauptsponsor, dem Aach-Center. Wir haben die Geschlechtertrennung abgeschafft, das heißt, Mädchen und Jungs laufen gemeinsam. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen eine Medaille sowie eine Urkunde.“

Wie in den Vorjahren kostet die Teilnahme für Kinder nichts, erst Jugendliche der Jahrgänge 2000 bis 2003, die im Hauptlauf starten, zahlen fünf Euro. Damit hofft die TG, auch ältere Schüler für eine Teilnahme zu motivieren.

Vier Runden mit je 1750 Meter

Besonders niedlich anzusehen sind stets die Jüngsten: Beim Bambini-Lauf rennen sie um 14.15 Uhr etwa 450 Meter durch die Pfarr- und Hauptstraße. Im Ziel erhalten sie eine kleine Belohnung. Dann sind die Schüler dran, die einzeln gewertet werden. Sie absolvieren rund einen Kilometer, bevor sich die Erwachsenen an der Ziellinie aufstellen. Für sie ist die „Stockacher Meile“ mit vier Runden je rund 1750 Metern, zusammen etwa sieben Kilometer, ausgewiesen.

Lorenzo Patone teilt mit: „Als Zusatzwertung bieten wir wieder eine Mannschaftswertung nur für Firmen an. Eine Mannschaft besteht dabei aus vier Mitarbeitern.“ Selbstverständlich könne eine Firma auch mehrere Mannschaften anmelden. Gewertet wird die Zeitsumme der Mannschaftsmitglieder. Als Preis gibt es Pokale für die drei besten Firmenmannschaften. Alle Mannschaftsmitglieder nehmen auch als Einzelteilnehmer an der Hauptlaufwertung teil.

TG hofft auf mehr Firmen-Mannschaften

Die Organisatoren wünschen sich, dass mehr Stockacher Firmen an diesem Lauf teilnehmen. „So ein gemeinsames Erlebnis dient auch der Teambildung“, betont Lorenzo Patone. Wer jetzt ins Training einsteigt und dabei auch mal einen Anstieg einbaut, hat schon viel getan, um mit Spaß und guter Stimmung den Zieleinlauf vor dem Bürgerhaus zu genießen.