Sie tragen einen Nachnamen, den man in Stockach kennt – wie kommt es dazu?

Susu Padotzke: Ich habe Sebi Padotzke beim Musikstudium in Freiburg kennengelernt vor 22 Jahren. Er hat Saxofon studiert und ich klassischen Gesang. Dann hatten wir eine Band zusammen und seitdem sind wir zusammen. Wir haben dann geheiratet und zwei wunderbare Töchter bekommen, jetzt leben wir in der Nähe von München.

Und Sie sind dann zur Schauspielerei gewechselt?

Immer wenn ich auf der Opernbühne stand, habe ich gemerkt, dass die Schauspielerei mir sehr viel Spaß macht und mir leicht fällt. Dann habe ich beschlossen, die Musik allein ist es nicht, aber das Spiel schon. Ich bin dann relativ spät auf die Schauspielschule gegangen, da war ich 29 und hatte schon die erste Tochter.

Susu Padotzke ist seit 2017 Teil des Hubert-und-Staller-Teams. Bild: Oliver Lock | Bild: Oliver Lock

Ist die Schauspielschule wichtig?

Ich glaube schon, dass man das Handwerk lernen muss, um einen Fuß in die Tür zu kriegen. Alles andere ist wie ein Lottogewinn. In der Zeit war Sebi viel mit Reamonn unterwegs und ich wusste, ans Theater kann ich nicht gehen – allein wegen der Probenzeiten. Deshalb habe ich von vorneherein in Richtung Film und Fernsehen geplant. Das sind höchstens mal sechs Wochen am Stück, da kann die Oma mal kommen und helfen. Der Plan ging auf – Gott sei Dank. Das war nicht selbstverständlich.

Kann man das denn planen?

Überhaupt nicht. Das ist mehr Glück als Verstand. Und oft auch mehr Glück als Talent. Es gibt so viele grandiose Schauspieler, die man so wenig sieht. Über zehn Jahre habe ich mich langsam in diese Welt reingearbeitet. Ich habe sofort eine Agentur gefunden und hatte immer wieder kleine Rollen, die dann größer wurden. Aber das hätte genau so gut schief gehen können. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass das so laufen durfte.

War die Rolle bei Hubert und Staller der Moment, in dem Sie dachten, dass sie es geschafft haben?

Es war auf jeden Fall ein Moment, in dem ich mich riesig gefreut habe. Ich habe mir immer gewünscht, eine tolle Rolle zu bekommen in einem Format, für das ich mich nicht schämen muss (lacht), an dem Ort, an dem ich lebe, um eben auch Mutter sein zu können. Ich bin ein totaler Familienmensch und möchte nicht ständig getrennt sein. Jetzt habe ich eine durchgehende Rolle in der Nähe von München mit tollen Leuten. Aber es war nicht so, dass ich dachte, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, ob es diesen Moment gibt. Den hatte ich noch nicht.

Diese tolle Truppe verändert sich, weil Helmfried von Lüttichau alias Staller die Serie verlässt.

Das war ein riesiger Einschnitt. Ich bin eingestiegen in der siebten Staffel und habe bald läuten hören, dass Helmfried darüber nachdenkt, auszusteigen. Ich habe mich gefragt, wie es weitergehen soll. Den kann man ja nicht ersetzen. Die Produktion hatte dann die tolle Idee, dass der Girwidz mit Hubert auf Streife geht – Hubert ohne Staller. Da wusste ich, das funktioniert, weil man eine neue Geschichte erschafft.

Ist der Weihnachtsfilm ein Abschied?

Ja, und eine Erklärung für all die Wechsel, die es in der achten Staffel gibt.

Ist es anders, wenn für einen Film statt eine Serienfolge gedreht wird?

Ja, es ist schon anders. Man kann mehr ins Detail gehen, die Geschichten sind irgendwie facettenreicher.

Wie laufen die Dreharbeiten ab?

Ich spiele ja eine Pathologin und habe dann einen Drehtag, an dem alle Pathologie-Szenen aus vier Fällen gedreht werden. Die verschiedenen Morde, Uhrzeiten, Namen, Mordinstrumente und Fachbegriffe nicht durcheinander zu bringen, ist immer eine große Herausforderung. Da schlafe ich nicht so gut in der Nacht vorher (lacht).

Das bedeutet auch viel Text, oder?

Meine Rolle ist ein bisschen der Erklärbär und ich muss erläutern, wie es zu den Mordfällen kam. Ich habe viele Fachbegriffe aus der Medizin. Ärztin wollte ich nie werden. Ich muss den Text pauken wie Vokabeln und oft auch mal nachschlagen. Oder ich frage befreundete Ärzte, wie man das Wort überhaupt betont und was es genau bedeutet. Aber es macht auch wahnsinnig Spaß.

Wie ist es, das Ergebnis eines Drehs Monate später zu sehen?

Ich bin genauso gespannt wie alle anderen auch. Wir drehen meist das ganze Jahr und sehen in der Zeit nichts von dem, was wir tun. Viele Kollegen behaupten, dass sie sich das Ergebnis nicht ansehen – ich glaube das nicht. Ich finde es total wichtig. Auch um zu sehen, wie das Spiel wirkt, und um Sachen zu verbessern. Ich sitze nicht davor und esse Popcorn, sondern gucke das sehr genau an, teilweise auch mit kritischen Augen. Aber trotzdem macht es Spaß, vor allem auch den Kollegen zuzuschauen.

Und ihr Umfeld sieht Sie dann in einer ganz neuen Rolle?

Für die Leute, die mich kennen, ist es manchmal schwierig. Natürlich erkennen sie die Susu in der Rolle, das blitzt ja schon durch. Dann bin ich ihnen aber wieder total fremd. Meine Kinder freuen sich immer und feiern das – und der Sebi auch.

Begleiten Sie auch Ihren Mann Sebi Padotzke zu Auftritten?

In der Reamonn-Zeit war ich immer wieder dabei und natürlich sehe ich mir die Pumpels ab und zu an, wenn sie spielen.

Sie sind ab und zu noch in Stockach?

Natürlich, ich habe ja meine Schwiegermutter in Stockach. Wir sind regelmäßig da und meine Tochter hat gerade vor kurzem dort auch ein Praktikum gemacht.

Fragen: Isabelle Arndt