Sturmtief Sabine zieht über Deutschland hinweg und sorgt für zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Auch die Seehäsle-Linie zwischen Stockach und Radolfzell bleibt davon nicht ausgenommen. Laut Auskunft der Betreibergesellschaft SWEG fahren auf der Strecke derzeit keine Züge. Die Deutsche Bahn kündigt in einer Pressemitteilung an, dass ihre Regionalzüge frühestens am Mittag wieder Stück für Stück auf die Strecke gehen werden. Störungen dürften über den ganzen Tag anhalten.

Kein Zug am Stockacher Bahnhof: Sturmtief Sabine legte am Montagmorgen auch das Seehäsle lahm. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Regionalbusse der Firma Behringer (Linien 100 bis 106) fahren laut einer Auskunft des Verkehrsbetriebs aber weitgehend normal. Lediglich auf der Strecke der Linie 100, die von Stockach über Zoznegg in Richtung Mühlingen verkehrt, habe es am Morgen Verzögerungen von etwa zehn Minuten gegeben, hieß es bei dem Unternehmen. Dort mussten die Busse wegen einer Straßensperrung der Bundesstraße 313 bei Mühlingen-Mühlweiler eine Umleitung fahren.

Bei den Regiobussen läuft der Verkehr laut Auskunft der Firma Behringer weitgehend normal. | Bild: Claudia Ladwig

Diese Sperrung wurde später am Vormittag allerdings wieder aufgehoben, der Verkehr von Stockach in Richtung Meßkirch konnte wieder normal fließen. Schon am frühen Montagmorgen gegen 2.20 Uhr sei dort ein gesunder Baum auf die Fahrbahn gestürzt, sagt Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann. Laut der Pressemitteilung der Polizei ist ein 46 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug dann auf einen umgestürzten Baum gefahren. Das Auto wurde demnach zwar nur leicht beschädigt, konnte aber aus eigener Kraft nicht mehr unter dem Baum herausfahren. Die Feuerwehr Mühlingen hat das Fahrzeug geborgen. Es bestand die Gefahr, dass weitere Bäume umfallen. Die Straßenmeisterei habe daher den Verkehr über die Bundesstraße 14 umgeleitet, so Deggelmann. Gegen 9.30 Uhr war die Straße allerdings wieder frei, wie vor Ort zu sehen war.

Außerdem wurden in Stockach laut der Polizeimitteilung mehrere Dachziegel vom Sturm erfasst und auf ein parkendes Auto geweht. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.