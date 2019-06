„Eine Hauptsicherung in der Umspannstation Götz fiel aus und schaltete den Hausanschluss in der Anton-Bruckner-Straße 5a und umliegenden Gebäuden am Sonntag mehrmalig kurzzeitig spannungslos“, teilten die Stadtwerke Stockach auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Davon sei auch der TV-Empfang in diesem Gebiet betroffen gewesen.

Bisher konnten die Stadtwerke noch keine Ursache feststellen, sehen aber einen Zusammenhang mit dem heftigen Gewitter vom Samstagabend. Die Stadtwerke gehen von einem Defekt an einem Niederspannungskabel aus.

Aktuell laufe eine Prüfung des Zustands einzelner Bauteile der Nieder- und Mittelspannungsschaltanlage in der Umspannstation Götz. Defekte Teile werden gegebenenfalls getauscht. „Durch die vorgesehenen Arbeiten an der Umspannstation sind voraussichtlich keine weiteren Stromausfälle in diesem Bereich mehr zu erwarten“, so die Stadtwerke.