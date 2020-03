In einer Bar in der Talstraße wurde am Freitagabend eine Schlägerei gemeldet. Gleich mehrere Notrufe sollen wegen diesem Vorfall bei der Polizei eingegangen sein, teilt die Polizei mit. Aus diesem Grund sei man mit einer starken Besetzung in die Talstraße gefahren.

Männer zücken das Messer im Streit

Vor Ort sei festgestellt worden, dass zwei Personen jeweils ohne ersichtlichen Grund ein Messer gezogen hatten und in Streit geraten sein sollen.

Unbeteiligten Barbesuchern sei es zwar gelungen, die Aggressoren zu entwaffnen, allerdings seien sie selbst durch Kratzer, Bisse und Schläge leicht verletzt worden. Die Streithähne hatten die Bar bis zum Eintreffen der Polizei bereits verlassen.