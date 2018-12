Gut, dass es so weit gekommen ist. Zugegeben, allen Beteiligten wäre womöglich viel Ärger erspart geblieben, wenn man die Daten zur Familiengröße vor dem Entscheid über die neuen Kindergartenbeiträge erhoben hätte. Aber bei allen Reibungsverlusten hat der Konflikt schon jetzt auch produktive Kraft entfaltet. Eine Gruppe von Bürgern hat sich und ihrem Anliegen Gehör verschafft, dass Beiträge für die Kleinkindbetreuung nicht zu stark steigen sollten.

Und zwar mit glaubwürdigen und vernünftigen Argumenten. Und Verwaltung und Volksvertreter haben den Menschen das Gehör geliehen. Das ist nur recht und billig. Denn es geht nicht darum, einer bestimmten Klientel nach dem Munde zu reden. Sondern es geht darum, eine gerechte Lösung für eine große Gruppe von Menschen zu finden. Das allein zeigt schon, dass Kinder keine reine Privatangelegenheit sind, sondern die Gesellschaft auch Anteil an und Einfluss auf ihren eigenen Fortbestand hat – und der wird nun einmal durch Kinder gesichert.

Dass man nun in Sachen Kindergartenbeiträge einen zweiten Anlauf macht, ist daher nicht ehrenrührig. Denn wo das Private und das Öffentliche so eng miteinander verzahnt sind, wird es komplex. Viele Menschen sind mit vielen verschiedenen Erfahrungen, Emotionen und Einstellungen beteiligt. Manches, was man erwartet hätte, trifft nicht ein – und umgekehrt.

Ein weiterer Effekt dieses Konfliktes ist, dass sich demnächst ein Gesamtelternbeirat für die Kindergärten gründen will, wie Jessica Aurioso von der Elterngruppe verrät. Das dürfte es allen Beteiligten einfacher machen. Eltern haben dann Sprecher, die ihre Anliegen formulieren können. Und wer etwas über die Position der Eltern erfahren will, hat einen Ansprechpartner. Es hätte schlimmer kommen können.