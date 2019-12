Laut einer Mitteilung der Polizei geriet dieser am Samstag gegen 17 Uhr mit einem 41-Jährigen in Streit. Der Tatverdächtige hatte an der gleichen Zapfsäule tanken wollen, der 41-Jährige war ihm jedoch zuvorgekommen, so die Polizei. Darüber geriet der Unbekannte, dessen Kennzeichen aber bekannt ist, derart in Rage, dass er den 41-Jährigen am Hals packte und ihm Schläge androhte.