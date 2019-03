Die Schranke auf der Seite der Goethestraße hing heute Vormittag quer über der Fahrbahn und bewegte sich nicht mehr. Laut Peter Fritschi, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, handelte es sich um eine Betriebsstörung bei der Bahngesellschaft. Der Verkehr in Richtung Lindekreisel sei über die offene Seite des Bahnübergangs geleitet worden, so Fritschi. In der Gegenrichtung, von der Innenstadt in Richtung der Bundesstraße 313 (Radolfzeller Straße und Heinrich-Fahr-Straße) seien die Fahrzeuge über die Industriestraße umgeleitet worden.

Laut Christoph Meichsner, Pressesprecher der zuständigen Bahngesellschaft SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs AG), sei die Signalmeisterei des Unternehmens umgehend zum Bahnübergang am Schiesser-Knoten unterwegs gewesen. Zwischenzeitlich fließt der Verkehr am Schiesser-Knoten wieder wie gewohnt.