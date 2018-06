Stockach Stockacher erlernt traditionelle Medizin im Reich der Mitte

In Chengdu, rund 7800 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt, lernte Sandro Knaus von den Meistern der Traditionellen Chinesischen Medizin. Er erzählt von seinen Erfahrungen.

Der Duft von Kräutern und Gewürzen weht durch die Luft, während Mario Knaus inmitten des geschäftigen Treibens von Stand zu Stand strebt: von abgesägten Tierhörnern zu getrockneten Skorpionen, von erdbraunen Wurzeln zu verdorrten Pilzen. Etwa zwei Monate ist es her, da stand der 33-jährige Stockacher auf einem Großmarkt im fernen China – genauer: in Chengdu, rund 7800 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Doch Sandro Knaus kam nicht als Tourist. Er kam als jemand, der lernen wollte. Lernen von den Meistern der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Und der Besuch auf dem Markt für traditionelle Arznei war Teil seiner Ausbildung.

Zuhause ist Mario Knaus nicht nur in Stockach, sondern eigentlich ebenfalls in einem anderen Beruf: Als Physiotherapeut kümmert er sich für gewöhnlich um die körperlichen Gebrechen seiner Patienten. Doch der gebürtige Radolfzeller stellte schnell fest, dass ihm der Ansatz der westlichen Medizin in manchen Fällen zu kurz griff. Ihm fielen während seiner Arbeit als Physiotherapeut immer wieder Krankheitsbilder auf, die er mit seinem eigenen Wissen nicht erklären konnte. "Ich hatte das Gefühl, dass unsere Herangehensweise oft nur Symptome behandelt, während die TCM versucht, an die Wurzel einer Krankheit zu gelangen", sagt Knaus. Diese Wurzel sei das Grundübel eines jeden Leidens, das es zunächst aufzuspüren und dann entsprechend zu behandeln gelte. "Bei einem Hautausschlag nur Kortison zu verschreiben, reicht aus Sicht der TCM nicht aus", so Knaus weiter. Dennoch sieht er zwischen der Schulmedizin und TCM keine Konkurrenz, sondern eine sinnvolle Ergänzung.

Weil ihn diese Form der alternativen Medizin derart faszinierte, entschied sich Knaus im Jahr 2012 zu einer Ausbildung. Was dann zunächst in Deutschland begann, nämlich mit Seminaren am Shen Men-Institut in München und Berlin, fand in diesem Jahr Anfang April in China seinen Abschluss. "Denn dort", sagt Knaus, "ist das große Wissen." In Chengdu, einer Stadt mit 14 Millionen Einwohnen im Zentrum des Landes, begann der Anfang des Endes seiner Ausbildung. Hier tauchte er für einen Monat ein in "eine komplett andere Welt", wie Knaus erzählt: "Die Lebensweise ist eine von Grund auf andere, denn die Menschen dort leben eine Kultur, wie sie sich ebenfalls in der TCM widerspiegelt."

Auch der Kontakt zwischen Arzt und Patient sei in China zumindest gefühlt ein anderer. Das stellte er bei seiner Hospitanz in einem chinesischen Krankenhaus fest, wo die verschiedenen TCM-Meister Auszubildende aus der ganzen Welt in ihren jeweiligen Fachbereichen unterrichteten. "Der Patient dort nimmt sich selber häufig nicht so wichtig", sagt Knaus. "Und gleichzeitig lassen sich die Ärzte nicht so hetzen, arbeiten sehr aufmerksam und das mit großem Mitgefühl für ihre Patienten."

Doch trotz aller positiven Eindrücke von dem Land, war besonders die Einreise mit Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden: "Wir wurden zuvor sehr genau überprüft – was wir wollen und wo wir uns aufhalten werden", erinnert er sich. Mittlerweile ist Knaus zurück und zudem selbst Dozent für TCM. Er unterrichtet in Deutschland in seinem Fachgebiet, der Akupressur. Gleichzeitig behandelt er seine Patienten nicht mehr nur als Physiotherapeut, sondern ebenso in einer TCM-Praxis in Stockach. Hier möchte er das Gelernte weitergeben.