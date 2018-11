Das Gremium entschied einstimmig, Thomas Bosch, Daniel Traber und Hubert Walk als Beisitzer des Wahlausschusses zu bestimmen. Vorsitzender ist automatisch per Gesetz Bürgermeister Rainer Stolz. Sein Stellvertreter im Ausschuss ist der gewählte Bürgermeisterstellvertreter, sofern dieser nicht selbst zur Wahl steht. Falls das auf alle Bürgermeisterstellvertreter zutreffen sollte, wird Thorsten Keller, der bei der Stadt für den Bereich Wahlen zuständig ist, Stellvertreter im Wahlausschuss.

Die Vorbereitungen für die Wahl laufen schon, erklärte Keller in der Sitzung. Er wies auf zwei Änderungen im Wahlrecht hin. Die erste Neuerung: Für die Ortschaftsräte können nun doppelt so viele Kandidaten aufgestellt werden wie es zu wählende Personen gibt. In Mahlspüren im Tal/Seelfingen aufgrund der unechten Teilortswahl allerdings nicht. Die zweite Änderung: Verwandtschaft oder Verschwägerung sind für einen Sitz im Rat kein Hinderungsgrund mehr.

Es gibt folgenden Terminplan: Am 8. Februar ist die öffentliche Bekanntmachung der Wahl und am Tag darauf beginnt die Einreichungsfrist von Wahlvorschlägen. Diese endet am 28. März, 18 Uhr. Dieser Termin ist gesetzlich festgelegt. Am 2. April beschließt der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Wahlvorschläge. Am 12. April ist die öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge.