von Reinhold Buhl

Im 90. Vereinsjahr übernimmt Frank Hünefeld den Ersten Vorsitz des Traditionsvereins mit seiner Tennis-Anlage am Osterholz und folgt damit elf Vorgängern in der langen Vereinsgeschichte, die 1929 ihren Anfang nahm. Frank Hünefeld ist kein Neuling in Vorstandsgeschäften, denn er führte auch schon den früheren zweiten Stockacher Tennisclub, der unter dem Namen TC Tennispark Stockach firmierte, von 1989 bis 1997. Diesen zweiten Tennisclub gab es von 1989 bis ins Jahr 2001, als der damalige Erste Vorsitzende, Norbert Reimann, die Fusion mit dem TC Stockach herbeiführte. „Ja, nach exakt 30 Jahren übernehme ich wieder das Ruder eines Tennisclubs“, erklärte Hünefeld in seiner launigen Antrittsrede.

Neben dem Ersten Vorsitzenden ergaben die Neuwahlen weitere personelle Veränderungen im Vorstand. So wurde Alexander Sonnenmoser zum Zweiten Vorsitzenden gewählt und übernimmt damit die Position des bisherigen Zweiten Vorstands Hünefeld. Ebenfalls neu besetzt worden ist der Posten der Schriftführerin, den jetzt Petra Wendlandt innehaben wird und der davor von Tine Angele bekleidet wurde. Fabio Bartolomeo übernimmt den Jugendwartposten von der bisherigen Jugendwartin Marijana Frank, die in ihrer Abschiedsrede unter Tränen nicht verbergen konnte, wie schwer ihr der Abschied vom TC nach „sieben tollen Jahren“ fällt. Auch bei den Beisitzern gibt es personelle Veränderungen. Klaus Birkler ist jetzt Ressortleiter Grünbereich, ein Posten, den er zusammen mit Hans-Jörg Schmid bekleiden wird. Für die Gestaltung der gesamten Tennisanlage mit Grünbereich ist ab sofort Andreas Bulkowski verantwortlich.

Trainer Lui zieht nach Stockach um

„Mit dieser 13-köpfigen Mann- beziehungsweise Frauschaft gehe ich zuversichtlich in die kommenden Jahre“, freute sich der neue Erste Vorsitzende über die Bereitschaft der Genannten, sich ehrenamtlich im Club zu engagieren. Er bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, hier besonders bei seinem Amtsvorgänger Michael Freitag, der den Club vier Jahre lang führte, und konnte zur Freude der Vereinsmitglieder verkünden, dass der Verein einen neuen Trainer gefunden hat. Es handelt sich um Sasa Lui, der mit seinen beiden Söhnen, die in der ersten Mannschaft des TC Stockach spielen werden, demnächst nach Stockach umziehen wird.

Darüber freute sich besonders Sportwart Andreas Messmer, der in seinem Bericht das Abschneiden der diversen Mannschaften im Spieljahr 2018 bekannt gab. Ein Wermutstropfen im abgelaufenen Jahr war für ihn das ausgefallene Hallen-Weihnachtsturnier, das aufgrund von Umbauarbeiten in der Tennishalle in der Winterspürerstraße nicht stattfinden konnte. Von Kassier Andreas Leppert erfuhren die sehr zahlreich erschienenen Mitglieder, dass der Verein inzwischen 235 Mitglieder hat und finanziell auf solidem Boden steht.

Ehrennadel für Michael Freitag

Eine besondere Ehrung durfte Michael Freitag vom Bezirksvorsitzenden des Tennisbezirks IV, Jürgen Hänel, entgegennehmen, der ihn für dessen langjährige Vorstandstätigkeiten – Kassier, Sportwart, Jugendwart, Erster Vorsitzender – mit der Verbandsehrennadel in Bronze auszeichnete.